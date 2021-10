Mediobanca positiva e in controtendenza in attesa di conti e assemblea

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Mediobanca in evidenza a Piazza Affari nell’attesa dei conti del periodo luglio-settembre e alla vigilia dell’assemblea dei soci. I titoli sono arrivati a salire quasi dell'1%, in un FTSE MIB debole. Dall’assemblea dei soci in calendario giovedì 28 ottobre non dovrebbero emergere grandi novità, complice il fatto che l’assise anche quest’anno si terrà a porte chiuse a causa Covid, con il sistema del rappresentante designato, lo studio Trevisan. Anche dalle risposte che l’istituto ha inviato ai soci non ci sono state grandi rivelazioni, come sottolinea Il Sole 24 Ore.

Nessun chiarimento nemmeno relativamente al rafforzamento al 17,2% dei diritti di voto in Generali annunciato lo scorso settembre. Come prevede il piano presentato due anni fa, non sono state escluse operazioni straordinarie per far crescere l’istituto per linee esterne. Ma non sono state fornite ulteriori indicazioni. Intanto gli investitori continuano a interrogarsi sui piani per Mediobanca di Leonardo Del Vecchio, azionista che ormai sfiora il 20% del capitale, e di Francesco Gaetano Caltagirone, che ha una partecipazione attorno al 5%. Tanto più che i due imprenditori sono attivi nella partita di Generali, di cui Mediobanca è il primo azionista.

Gli analisti di Equita, nell’attesa dei conti e della conference call, raccomandano di comprare le azioni di Piazzetta Cuccia (‘Buy’), calcolando un target di prezzo a 11,7 euro. Gli esperti stimano che le entrate totali del primo trimestre fiscale dell’istituto siano salite a 667 milioni di euro, dai 626 del primo trimestre dell’esercizio precedente. L’utile netto dovrebbe essere pari a 225 milioni, dai 200 dell’anno scorso.