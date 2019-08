Mediobanca prepara il nuovo piano senza intaccare Generali L'ad Nagel: «Cessione del 3% solo per opportunità di crescita particolari». Centrati tutti i target del triennio con ricavi al record di 2,5 miliardi di Antonella Olivieri

Il nuovo piano triennale di Mediobanca sarà presentato al mercato il prossimo 12 novembre e sarà in linea col precedente - ha precisato l’ad Alberto Nagel - con focus sul wealth management, che è un programma da sviluppare con orizzonte «decennale». Non sarà inserita la cessione del 3% di Generali (è cambiato il contesto regolamentare). «La nostra impostazione è che non abbiamo scadenze temporali o vincoli per cedere Generali a meno che non si presentino per noi occasioni di crescita particolari», ha detto Nagel, precisando poi che però al momento non sono sul tavolo.

L’ultimo bilancio chiuso a giugno - illustrato ieri in conference call - è stato il «migliore» dell’arco di piano appena concluso, piano che ha centrato tutti gli obiettivi promessi. Le masse gestite sono cresciute nel triennio al ritmo del 31% all’anno raggiungendo i 39 miliardi, gli impieghi sono aumentati del 9% all’anno a 44 miliardi, i ricavi del 7% annuo segnando il record storico di 2,5 miliardi al 30 giugno scorso. Le commissioni sono aumentate dell’11% all’anno e oggi provengono per il 60% da attività a basso assorbimento di capitale come il wealth management (che contribuisce per il 40%) e l’advisory.

Anche il margine d’interesse è migliorato del 5% all’anno, nonostante il contesto di tassi non favorevoli. Il risultato operativo - +16% di crescita annua a 1,1 miliardi - ha superato gli obiettivi di piano che prevedevano un cagr del 10% a 1 miliardo. Il tutto raggiungendo una redditività a due cifre con un Rote (ritorno sull’equity tangibile) del 10%, in presenza di un’elevata solidità patrimoniale, con il Cet1 al 14,1%, e di una maggior remunerazione degli azionisti, che quest’anno riceveranno un dividendo di 0,47 euro ad azione, per un pay-out aumentato dal 38% al 50%.

Quanto ai singoli rami di attività, nel triennio è passato dal 9% al 16% il Roac (ritorno sul capitale allocato) del wealth management, parametro quasi raddoppiato, dal 17% al 30%, nel credito al consumo, e salito dal 10% al 15% nel corporate & investment banking. Anche sulla partecipazione in Generali il Roac si attesta al 15%. Risultati che hanno permesso di sostenere la crescita organica del gruppo e di finanziare le acquisizioni (dovrebbe essere finalizzata entro marzo l’acquisizione dell’indonesiana Bfi).