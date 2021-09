Mediobanca in rialzo, per analisti ok mossa Del Vecchio ma era già allo studio

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Piazza Affari mantiene alta l'attenzione sulle due partite che si intrecciano tra loro - quelle di Generali e Mediobanca - all'indomani delle richieste arrivate dalla Delfin di Del Vecchio a Piazzetta Cuccia e la mossa dei Benetton. Martedì a mercati chiusi, la Delfin di Leonardo Del Vecchio, azionista al 18,9% di piazzetta Cuccia, ha chiesto di integrare gli odg in vista dell`assemblea del 28 ottobre, presentando alcune proposte di modifica dello statuto. In particolare, Delfin chiede di eliminare la previsione statutaria di inserire nella lista dirigenti del gruppo da almeno 3 anni, proposta su cui gli analisti di Equita non vedono «particolari impatti». Mediobanca, dicono, «ci stava già lavorando in vista del rinnovo del consiglio e quindi si tratta solo di un'anticipazione che leggiamo favorevolmente per società e mercato». La seconda proposta, invece, è quella di cambiare il meccanismo di nomina del consiglio aumentando il numero di consiglieri di minoranza, ammettendo che più liste in concorrenza possano esprimerli. In questo modo, dicono da Equita, «Delfin si garantisce un posto nel board. In ogni caso, anche con queste proposte, gli istituzionali vedrebbero leggermente ridimensionata la loro rappresentanza nel prossimo board».

Delfin ha comunque precisato che non intende chiedere la revoca del consiglio prima della scadenza del mandato (2023), né promuovere la sostituzione di amministratori o manager della banca. Inoltre, Edizione ha inviato disdetta dell'accordo di consultazione fra i soci Mediobanca (che riuniva il 10,7% del capitale), di cui possiede il 2,1%. «La famiglia Benetton intende mantenere una posizione neutrale con la volontà di non schierarsi nelle attuali vicende che occupano Mediobanca, anche rispetto al rinnovo del cda di Generali, di cui Edizione ha circa il 4%, pur esprimendo pieno apprezzamento per l`attività svolta dal suo management». Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, poi, l`uscita dei Benetton verrà compensata con arrotondamenti degli altri partecipanti e forse con l`ingresso di nuovi azionisti. Per esempio, fuori dal patto c`è la famiglia Monge che un anno fa aveva superato l`1% e non aveva escluso di incrementare a quota. «La scelta dei Benetton ci sembra razionale - dicono gli analisti - con l`obiettivo di tenersi lontana dagli scontri tra i soci di Generali e coerente con l`obiettivo di concentrarsi sulle attività strategiche e non finanziarie». Nel complesso, concludono, «il quadro speculativo per i titoli Generali e Mediobanca resta abbastanza vivace». Equita ha un giudizio buy con target a 11,7 su Mediobanca e un rating hold con target a 19 euro su Generali.

