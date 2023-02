Mediobanca, trimestre da 900 milioni di ricavi. Ifis rialza i target sull’utile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mediobanca chiude il primo semestre dell’esercizio 2022-2023 con un utile netto oltre i target di piano a 555 milioni (+6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). Nel solo secondo trimestre, la società di Piazzetta Cuccia ha realizzato un utile netto di 293 milioni (+11%). Entrambi i dati sono superiori al consensus degli analisti che sul semestre prevedevano un risultato netto di 508 milioni (e circa 245 milioni nel solo secondo trimestre). Il gruppo parla di «risultati record, ottimi per crescita e qualità». Nel semestre, i ricavi salgono a circa 1,66 miliardi di euro (+14%) mentre nel trimestre Mediobanca registra ricavi (+20%) per la prima volta oltre i 900 milioni sui tre mesi, con un margine d'interesse a 450 milioni (+19%) e commissioni per 260 milioni (+9%). Il cost/income è al 42% mentre sul fronte patrimoniale il Cet1 “fully loaded” si attesta al 14,0% (dal 14,5% di giugno). Per l’ad, Alberto Nagel, il gruppo «ha saputo adattarsi al meglio al nuovo contesto macro registrando una robusta dinamica del margine di interesse, una prudente assunzione di rischio ed una forte generazione e dotazione di capitale».

Per Banca Generali masse a 83,1 miliardi

Il cda di Banca Generali ha approvato i conti 2022 che vedono un margine d’interesse a 145 milioni (+74%), commissioni nette ricorrenti a 452,2 milioni (+1%) e un utile netto in calo del 34% a 213 milioni.«“Flessibilità ed efficienza operativa spingono l'utile netto ricorrente ai massimi, in aumento del 25% a 222,1 milioni», sottolinea una nota.

Dopo un 2022 estremamente complesso per i mercati, le masse totali sono pari a 83,1 miliardi (-3%), quelle in consulenza evoluta a 7,4 miliardi (+1%) mentre la raccolta netta 2022 si è attestata a 5,7 miliardi (-26%) e quella di gennaio è arrivata a 417 milioni.

Il dividendo proposto è pari a 1,65 euro, da corrispondere a maggio 2023 (1 euro) e febbraio 2024 (0,65 euro) per un dividend yield che sfiora il 5%. Confermato inoltre il pagamento della seconda tranche del dividendo 2021 già deliberato e pari a 0,8 euro per azione con pagamento 23 febbraio. «Usciamo dall'anno peggiore della storia dei mercati ancora più forti, dimostrando nel confronto con l'industria un'eccellente tenuta delle masse che sottende grandi competenze gestionali e pregi della gamma d'offerta», ha commentato l’ad, Gian Maria Mossa: «Su alcune voci siamo in anticipo sul piano triennale».

Banca Ifis rialza gli obiettivi sul 2023

Banca Ifis ha approvato i risultati preliminari relativi all'esercizio 2022 che hanno visto l'utile netto di pertinenza del gruppo salire a 141,1 milioni di euro, in crescita del 40,3% rispetto ai 100,6 milioni di euro del 2021. La banca ha inoltre rivisto al rialzo la guidance dell'utile netto per il 2023, atteso ora a 150 milioni di euro rispetto ai 137 milioni di euro previsti nel Piano Industriale 2022-2024. Viene dunque conseguito con un anno di anticipo l'obiettivo di utile previsto nel Piano Industriale per il 2023. Alla luce dei risultati raggiunti, il cda ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un saldo del dividendo per l'esercizio 2022 pari a 0,40 euro (al lordo delle ritenute di legge) per ciascuna delle azioni Banca Ifis emesse e in circolazione. A novembre 2022 era già stato distribuito l'acconto sul dividendo per l'esercizio 2022, pari a 1 euro per azione. Il totale dei dividendi per l'esercizio 2022 ammonta, quindi, complessivamente a 1,40 euro per azione. Il saldo del dividendo 2022 verrà messo in pagamento con data stacco cedola il 22 maggio 2023 e

Per l’Agricole in Italia utile oltre il miliardo

Il gruppo bancario francese Credit Agricole ha annunciato oggi di aver chiuso il 2022 con un utile netto in calo del 10,5% a 8,1 miliardi di euro, penalizzato dalla guerra in Ucraina, pur realizzando un quarto trimestre superiore alle aspettative. Il gruppo Credit Agricole in Italia ha registrato nel 2022 un risultato netto aggregato di 1.097 milioni di euro (+11% rispetto all'anno precedente), di cui 857 milioni di pertinenza del gruppo Crédit Agricole. L'attività commerciale, spiega una nota, «continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all'economia pari a 99 miliardi di euro e una raccolta totale pari a 317 miliardi di euro.

Ascopiave, nel piano ricavi a 262-287 milioni

Il cda di Ascopiave approva un piano strategico che vede l’azienda crescere dagli attuali 158 milioni di euro di ricavi a 262 milioni o 287 milioni a seconda dello scenario ipotizzato e con un ebitda in crescita dagli attuali 77 ad una forbice che oscilla tra i 133 del scenario “A” e i 157 dello scenario “B”. Il primo prevede che Ascopiave non si aggiudichi alcuna gara d’Ambito (ATEM) il secondo ipotizza invece l’aggiudicazione di 4 gare d’Ambito.Il risultato netto al 2026 si prevede invece in una forbice tra i 41 milioni (attualmente sono 31 milioni) e i 44 milioni. Gli investimenti netti del piano industriale 2022-2026 sono invece individuati in 873 milioni di euro (Scenario A) o 1.093 milioni in caso di aggiudicazione delle gare d'Ambito (Scenario B).