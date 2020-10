Mediobanca, Del Vecchio oltre il 10%. «Garantiremo stabilità e crescita» «Investimento finanziario». La prossima comunicazione scatta alla soglia del 15%. Le mosse verso il nuovo cda: il 19 ottobre termine per le azioni in assemblea di Antonella Olivieri

(ANSA)

La Delfin di Leonardo Del Vecchio rompe gli indugi e supera la soglia del 10% in Mediobanca, passando dal 9,889% al 10,162% alla data di lunedì scorso, 5 ottobre. Le formule di rito non impediscono in realtà di andare oltre in tempo per l’assemblea del 28 ottobre che quest’anno dovrà rinnovare anche il consiglio.

Al superamento del 10%, scatta l’obbligo di informare il mercato, tramite Consob, sulle proprie intenzioni. E la finanziaria lussemburghese del patron di Luxottica ha dichiarato che «eventuali...