Mediobanca, Del Vecchio vuole cambiare i vertici? La City punta su 4 banchieri

Per curriculum ed esperienza molti fanno il nome di Claudio Costamagna, ex banchiere di Goldman Sachs, che potrebbe svolgere sia il ruolo di ceo o, in alternativa, di presidente magari valorizzando qualche giovane banchiere emergente. Costamagna è stato per anni nel cda di Luxottica a fianco di Del Vecchio, salvo dimettersi in polemica per la defenestrazione del ceo Andrea Guerra decisa da Del Vecchio in asse con Milleri. Altra ipotesi anagraficamente simile a quella di Costamagna, anche se con carriera professionale diversa, è quella di Vittorio Grilli, attuale capo europeo di JP Morgan e in passato direttore generale del Tesoro.



E se invece Del Vecchio volesse puntare su un cinquantenne? Due su tutti i nomi che circolano nel mondo delle banche d'affari che operano tra Milano e Londra. Uno è quello di Luigi De Vecchi, attualmente responsabile del corporate & investment banking per Citigroup in Europa che in passato ha ricoperto una carica analoga al Credit Suisse. Il secondo nome è quello di Marco Samaja, managing director per l'Italia di Lazard, che potrebbe ricoprire la carica di ceo di Mediobanca in ticket alla presidenza con Gerardo Braggiotti (ora in Goldman Sachs, ex storico di Piazzetta Cuccia) che per Samaja è stato un “maestro” negli anni di Braggiotti in Lazard.



La rosa dei “papabili” è forse più ampia ma molti nel settore ritengono che Del Vecchio potrebbe pescare tra questi nomi per la guida futura di Mediobanca. Sempre ammesso che l'imprenditore davvero decida di andare fino in fondo al piano di riassetto. E che Nagel e i soci che finora lo hanno sostenuto perdano la battaglia.