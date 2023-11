«Mediolanum, non solo risparmio: ora sempre più prestiti e assicurazioni»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non più, o non solo, una banca rete. Ma sempre più una banca retail a tutto tondo, con un’anima – la principale – dedicata alla gestione del risparmio, e una seconda gamba che poggerà sempre più sul margine di interesse derivante dagli impieghi a famiglie e privati. E con la volontà di spingere sul fronte assicurativo, che ha «molti margini di miglioramento». Massimo Doris in questa intervista esclusiva al Sole 24Ore traccia la rotta di Banca Mediolanum, gruppo che guida oramai dal 2008. Una banca che sempre più punta a bilanciare i propri business per risentire il meno possibile delle onde dei mercati. Non che la strada sia in discesa, sia chiaro. I listini finanziari in calo hanno allontanato la clientela dal risparmio gestito, e ci sarà da lavorare per convincerla a tornare. Dall’altra parte, del resto, c’è da fare i conti con le super cedole dei BTp, che stanno erodendo i flussi. Eppure, in questo scenario, Mediolanum ha messo a segno risultati «eccellenti», spiega Doris.

L’utile netto nei primi nove mesi è salito del 52% rispetto a settembre 2022, a 572 milioni circa. Merito in particolare di un margine da interessi balzato del 110%, a 541,2 milioni, mentre le commissioni (cosa non scontata) salgono del 4%.

Siamo di fronte a una fiammata del margine di interesse o questa voce potrebbe rivelarsi duratura?

I tassi ci hanno messo 12 anni per scendere e due per salire al livello precedente. Ovvio che assistiamo a una fiammata. Ma la voce per noi è destinata a mantenere il suo peso, nonostante la nostra natura di banca dedicata alla gestione.

Perché?

Perché noi nel frattempo stiamo aumentando i volumi. E, anche ipotizzando una normalizzazione dei tassi, se è vero che in termini percentuali le commissioni torneranno a incidere di più, i guadagni da interesse rimarranno.