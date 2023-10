Medioriente, Mattarella: evitare escalation di violenza, lavorare per una soluzione condivisa

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

«Evitare l’escalation di violenze» e impegnarsi per «una soluzione condivisa e serena» in quell’area. Lo ha auspicato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al termine dell’incontro con l’omologo della Finlandia, Sauli Niinistö, a proposito del conflitto in Medio Oriente.

Ucraina, proseguire con sostegno forte e costante

«Abbiamo parlato della sciagurata aggressione della Russia all’Ucraina e della necessità che rimanga un sostegno fermo e costante a Kiev, sotto ogni profilo, perché in questo modo si difende la pace e il rispetto del diritto internazionale e dell’indipendenza dei singoli Stati», ha affermato il presidente della Repubblica Mattarella. «Apprezziamo la fermezza - ha aggiunto il capo dello Stato - con la quale il popolo finlandese appoggia questa posizione e lo stesso vale per l’Italia che ha questa intenzione con fermezza».

Loading...

L’umanità si procura guai in modo irresponsabile

«In questi tre anni il mondo è cambiato. Prima le conseguenze economiche e sociali» del Covid «che stavamo dominando con efficacia grazie alla collaborazione scientifica internazionale e poi i comportamenti umani come l’aggressione della Russia all’Ucraina e l’esplosione di violenza con l’evento terroristico di Hamas in Israele con l’innesco di una spirale di violenze di cui non si riescono a capire confini e conseguenze dimostrano che i guai l’umanità se li procura in maniera irresponsabile e quindi il modo è cambiato in peggio», ha detto ì il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica di Finlandia Sauli Niinistö.

Nato, auspichiamo veloce ingresso Svezia

«L’adesione della Finlandia nella Nato è stata importante e auspichiamo che presto anche la Svezia» possa far parte dell’Alleanza, ha sottolineato Mattarella.