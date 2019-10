Meditazione orientale e medicina d’avanguardia a Villa Bella La clinica del benessere apre a Bologna nella ottocentesca Villa Bella a pochi passi dalle Due torri. Ampia l’offerta: dal Reiki alla chirurgia vascolare, dal laser estetico ai percorsi fitness nel verde di Ilaria Vesentini

Dal Reiki alla chirurgia vascolare, dal laser estetico ai percorsi fitness nel verde: è il menu “a la carte” per il benessere psico-fisico tra meditazione, sport e medicina che da oggi si potrà godere a Bologna all'interno della magica cornice della ottocentesca Villa Bella (ex villa Getsemani), immersa in un enorme parco. A pochi passi dalle Due torri e dal traffico dei viali, ma in uno scenario naturalistico da fiaba.



Si aggiunge così un nuovo tassello all'offerta ricca e trasversale - dall'arte alla gastronomia – del turismo esperenziale su cui sta investendo con successo il capoluogo emiliano (la tassa di soggiorno è esplosa quest'anno dagli 8 milioni di euro messi a preventivo a 11 milioni), mettendo a disposizione dei turisti (ma anche dei cittadini) angoli poco noti della città e occasioni di relax e salute per interrompere la routine o viaggi impegnativi tra fiere e convegni.



«Questo progetto nasce nel 2011 da una promessa che ci siamo fatti noi tre fratelli e nostro padre (il professore di Dermatologia dell'Alma Mater Massimino Negosanti, ndr), quella di tenere unite le nostre strade, prendendoci cura della salute delle persone», afferma Giacomo Negosanti, ad di Antiaging Care Group Srl, la newco cui fa capo la nuova struttura in via Siepelunga, connubio di passione e passato con innovazione e tecnologia.



La sorella Francesca, dermatologa a sua volta, guida il poliambulatorio di Villa Bella, una struttura medica con una ventina di specializzazioni e percorsi diagnostico-terapeutici mirati a un trattamento olistico della persona. Alla parte medica si affiancano la divisione estetica, con i trattamenti viso e corpo di ultima generazione; l'area fitness&park per fare attività motoria con attrezzature all'avanguardia indoor e outdoor (e un “percorso vita” open air nel bosco) e con un personal trainer dedicato; e, infine, uno spazio separato dedicato al benessere dell'anima, nel luogo più alto della villa, la Torretta della Meditazione, con diverse discipline più o meno antiche come Pranayama, Tai Chi, Campane tibetane e meditazione Osho.



«Non offriamo camere, ma convenzioni con alberghi di Bologna circostanti, così come non abbiamo un ristorante interno ma un accordo con la start-up di ristorazione su misura, il food-lab “Cucineria” in centro a Bologna, che ci consegnerà piatti a misura del cliente» precisa Francesca Negosanti, per ribadire che “Villa Bella – Antiaging Care Group” non è una clinica del benessere per vip ma un'occasione per tutti, turisti e non, di concedersi una pausa di relax e di remise en forme per qualche ora o per una intera giornata in un luogo magico a pochi minuti da musei e ristoranti.