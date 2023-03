Meditazione sul vulcano e subacquea

Grazie alle tante attrattive dal punto di vista naturalistico che possono mettere in campo, le Canarie sono diventate da qualche tempo una destinazione ideale per chi ama la mindfulness e lo yoga, e quindi forme di meditazione che si praticano concentrandosi su un elemento del paesaggio. L'atmosfera tranquilla che si respira in tutto l'arcipelago ha dato vita a gruppi e associazioni con strutture appositamente create per accogliere anche i viaggiatori. A Tenerife si fa meditazione al sorgere del sole sul vulcano Teide (il terzo più alto del mondo) e fra gli anfratti della spiaggia di Antequera, incastonata tra l'oceano e una scogliera verticale e accessibile solo in barca da Santa Cruz o San Andrés. A La Palma si contempla la volta celeste sulla cima del Roque de los Muchachos, dove sorge un osservatorio astronomico a 2.420 metri sul livello del mare. Si può fare infine meditazione subacquea, ed è quanto propongono alcuni centri specializzati a El Hierro

