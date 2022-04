Medspa (Miamo) cresce tra impegno sociale ed espansione negli Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Miamo, brand di cosmetici funzionali creato nel 2012 da due farmaciste, madre e figlia, Elena Aceto di Capriglia e Camilla D’Antonio, dà vita al progetto SeTiAmi, dedicato al benessere psicofisico degli adolescenti. L’iniziativa verrà attuata in alcune scuole di Milano, Roma e Palermo, in collaborazione con l’associazione onlus Fare X

Bene, esperta nell’ambito dei progetti educativi, e coinvolgerà oltre 500 studenti attraverso un ciclo d’incontri dedicati da marzo a dicembre 2022. Il progetto è pensato per offrire ai giovani un punto di appoggio, per aiutarli ad approfondire la consapevolezza del proprio essere e accrescere l’autostima di ciascuno imparando ad accettare sé stessi e gli altri valorizzando la natura intrinseca di ognuno. Si parlerà della cura del corpo come processo di conoscenza del sé per sviluppare un concetto inclusivo e sano di bellezza e la corretta igiene della pelle; di bullismo e cyberbullismo legati al corpo (body shaming); dei principi essenziali di una sana ed equilibrata alimentazione e di come prevenire patologie ad essa legate, quali ad esempio obesità, bulimia e anoressia.



Il progetto SeTiAmi si inserisce all’interno di una missione più ampia a sostegno della comunità che porta avanti il brand che è stato sviluppato da Medspa azienda nata nel 2006 da una famiglia impegnata da sempre nel campo farmaceutico e della medicina estetica che ha chiuso lo scorso anno con un fatturato di 14,5 milioni di euro, in crescita del 40%.

«Il 2021 è stato per noi un anno di grandi conferme - commenta Giovanni D’Antonio, ceo di Medspa -. Sappiamo quanto lo scenario generale abbia portato su molti frangenti una revisione delle abitudini di consumo, contraendo spesso e obbligando a rinunce. Nel nostro caso l’anno scorso ha consolidato la fedeltà alla nostra azienda sia per quanto riguarda la clientela che acquista in farmacia, sia per l’importante bacino della vendita online. A questo vanno ad aggiungersi gli eventi formativi, le consulenze in store quando è stato possibile e il proliferare delle medical spa a marchio Miamo. Abbiamo voluto vedere il 2020 come un’opportunità per assistere farmacisti, operatori e clienti finali, osservando già una crescita che non ha risentito della tempesta non prevista che si è abbattuta sull’economia globale: la crescita è continuata e così anche e maggiormente nel 2021. Questo significa che anche in periodi di tagli nei consumi, l’efficacia dei prodotti e l’affidabilità dell’azienda, rappresentano una garanzia irrinunciabile per i consumatori».

E quest’anno è partito con il lancio sul mercato di nuovi prodotti di cosmeceutica funzionale a marchio Miamo e di integratori Nutraiuvens. «Parallelamente ai prodotti, anche i servizi, le iniziative di Miamo Academy e la divisione web avranno uno sviluppo che avevamo programmato da tempo e che ora, anche grazie all’inserimento nel team di figure manageriali di altissimo profilo, finalmente vedranno la luce - aggiunge il ceo -. Il nostro target per il 2022 grazie a questi investimenti è di 20 milioni. Ma non ci fermiamo naturalmente solo a Medspa. Quest’anno con la newco in Usa, recentemente costituita, ci occuperemo, all’interno del segmento beauty, di sviluppo di progetti internazionali, vista la domanda a livello globale di expertise sempre più crescente. Antares, che invece si occupa di prodotti per la medicina estetica e di dispositivi di protezione individuale ha in progetto di chiudere il 2022 a circa 2.5 milioni. Infine, tra le società del gruppo c’è Atlante, operativa nei settori yachting e real estate dal 2021 che nel 2022 si prefigge un obiettivo di fatturato a di circa 1 milione di euro. Tirando le somme il fatturato a livello corporate nel 2022 dovrebbe chiudersi con un + 41,9 % per un valore complessivo di 22 milioni».

I piani di sviluppo si possono riassumere con tre I: internazionale, internet, individuale. «Internazionale perché finalmente siamo pronti ad entrare nei mercati che da anni ci corteggiano e verso i quali abbiamo prima voluto stabilire strategie costumizzate e studiare le abitudini di consumo - continua D’Antonio -. Tutto questo per vautare non solo la vendita dei prodotti ma la piena comprensione della filosofia dell’Healthy Skin System. Internet perché attraverso la rete e la tecnologia abbiamo sviluppato un patto di trasparenza e fiducia con i nostri consumatori e dai loro feedback arrivano le informazioni essenziali per elaborare e formulare risposte concrete ad ogni esigenza della pelle a tutte le età e per ogni problematica che è la nostra mission da sempre. Infine, individuale, perché l’accuratezza dei nostri sistemi di profilazione, i test della pelle on line come primo approccio, la formazione continua dei farmacisti, ci consentirà di produrre protocolli sempre più precisi per le esigenze specifiche di ogni singolo individuo».