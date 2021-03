Medway assume i diplomati della Scuola di trasporti e logistica della Spezia La societa ferroviaria del gruppo Msc raggiunge così le 80 unità. I neo assunti saranno impiegati subito in azienda per sostenere gli obiettivi di crescita di Raoul de Forcade

La societa ferroviaria del gruppo Msc raggiunge così le 80 unità. I neo assunti saranno impiegati subito in azienda per sostenere gli obiettivi di crescita

Nuove assunzioni per Medway Italia, l’azienda ferroviaria del gruppo Msc, che ha anche appena ritirato la terza locomotiva Bombardier, su un ordine di sei macchine, per un investimento complessivo di 18 milioni: le prime due erano entrate in servizio a gennaio di quest’anno.

Il 15 marzo, inoltre, partirà un nuovo collegamento giornaliero tra l’interporto di Pordenone e i porti di Genova e la Spezia; arrivano così a oltre 150 i treni settimanali dell’azienda che collegano i principali porti italiani con otto centri intermodali (Rivalta Scrivia, Milano, Brescia, Verona, Padova, Pordenone, Marzaglia-Rubiera e Bologna).

Per quanto riguarda il personale, l’azienda ha appena assunto 17 giovani diplomati, raggiungendo così il numero di 80 addetti, che hanno frequentato il corso di tecnico ferroviario polifunzionale organizzato dalla Scuola nazionale trasporti e logistica della Spezia, unico ente di formazione in Liguria, e tra i pochi in Italia, ad aver ottenuto il riconoscimento da Ansf (Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria) che permette la realizzazione di attività formative per ottenere le abilitazioni necessarie a operare nella preparazione, verifica, manovra e conduzione dei treni.

Il corso ha formato 17 giovani in cerca di occupazione, che hanno frequentato più di mille ore di lezione negli ultimi 15 mesi. La formazione non è stata interrotta nemmeno durante il periodo di piena emergenza Covid, in quanto la scuola ha messo a punto un modello di formazione a distanza, riconosciuto e autorizzato da Ansf.

Il percorso è stato finanziato da Regione Liguria, attraverso fondi Fse afferenti al programma Formarsi per competere, che ha previsto la realizzazione di progetti integrati volti alla formazione di profili e competenze di interesse per l'economia del territorio e nazionale.