Vaticano, il documento dei 30 Nobel: no a conflitti e armi nucleari. Papa: non stanchiamoci di dire no alla guerra

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Città del Vaticano - «Mai più la guerra», basta armi nucleari, no alle violenze di qualsiasi natura e all’uso «manipolativo» di tecnologie e intelligenza artificiale. È il cuore del documento sottoscritto e declamato da 30 premi Nobel dal palco di «Not alone», il meeting per la fraternità organizzato dalla Santa Sede per rinnovare l’appello al cessate il fuoco su scala globale. L’obiettivo, dichiarato alla vigilia, è raggiungere un miliardo di firme a sostegno del testo che vede fra i suoi redattori il fisico italiano Giorgio Parisi. Il Papa, assente per il ricovero al Gemelli, ha affidato le sua parole al messaggio letto dal presidente della fondazione Fratelli Mauro Gambetti. «Non stanchiamoci di gridare ’no alla guerra’, in nome di Dio o nel nome di ogni uomo e di ogni donna che aspira alla pace», in un testo che si sofferma anche sull’urgenza di superare i «vincoli di sangue o etnici, che riconoscono solo il simile e negano il diverso».

L’evento in otto piazza del mondo

L’evento si è svolto in simultanea fra piazza San Pietro e altre otto sedi nel mondo: Congo-Brazzaville, Trapani (dalla nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans); Repubblica Centrafricana (Bangui); Etiopia; Argentina (Buenos Aires); Israele (Gerusalemme); Nagasaki (Giappone) e Perù (Lima).

Loading...

La giornata si chiude con l’abbraccio simbolico fra i giovani di due delegazioni di Russia e Ucraina, suggellando l'appello a una risoluzione diplomatica del conflitto nell'Est Europa. Ad aprirla era stato un omaggio a Papa Francesco, assente per condizioni di salute che vanno migliorando. Il Pontefice è avviato alla guarigione ma salterà l’Angelus del 10 giugno. «La prima parola che vorrei rivolgere è un abbraccio, che vogliamo far arrivare a Papa Francesco, che non può essere qui, ma è vicino. Un applauso a lui per sostenerlo, con l’augurio che possa tornare presto tra noi» ha dichiarato il cardinale Mauro Gambetti nel suo intervento inaugurale.

Mediterranea: non si finanziano lager libici

Gli appelli alla pace si sono intrecciati a quelli per la salvaguardia delle vite dei migranti e contro i «lager libici», un riferimento agli accordi siglati dal governo italiano per arginare i flussi nel Mediterraneo. «Non ci rassegneremo ai respingenti, non ci rassegneremo alle morti in mare. Prima si salva e poi si discute» ha dichiarato un esponente della Ong Mediterranea dall’imbarcazione Mare Jonio, attraccata a Trapani.

Grandi (Unhcr): non dimentichiamoci del Sudan

L’emegenza umanitaria delle - e nelle - migrazioni è ricomparsa nelle parole dell’Alto commissario Onu per i Rifugiati, Filippo Grandi, con l’appello a ricordare un conflitto fuori dai radar Ue: la guerra in Sudan. Il conflitto, esploso lo scorso 15 aprile nel terzo Paese africano per dimensioni, ha obbligato alla fuga centinaia di migliaia di sudanesi in meno di due mesi di ostilità. L’attenzione, però, fatica a crescere e i tentativi di dialogo si sono risolti con flop sia nelle tregue sia nelle negoziazioni triangolate da Usa e Arabia Saudita. «Ci sono 500mila sudanesi che scappano da una guerra di cui nessuno parla, una guerra fra generali che cercano supremazia. Non cerchiamo solo fraternità, ma uguaglianza fraternità»-