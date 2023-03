Mef, Dpcm: arriva dipartimento economia. Si occuperà di partecipate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriva il dipartimento dell'Economia al Mef che si aggiunge a quelli già attualmente previsti. Lo prevede una bozza del dpcm di riorganizzazione del Mef in Cdm. Al dipartimento sono assegnate un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale pari a 666 unità. Alla nuova struttura sono attribuite competenze sugli interventi finanziari nell'economia, gestione delle partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico.

In dettaglio, passano inoltro dal dipartimento del Tesoro a quello dell’Economia, i compiti in materia di interventi finanziari nei diversi settori dell’economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonché a favore di organi, società ed enti pubblici; monitoraggio della riforma delle società a partecipazione pubblica; sostegno all’esportazione; valutazione degli impatti degli interventi finanziari e politiche tariffarie e concessorie; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione.

Il dipartimento, come anticipato dal Sole 24 Ore di venerdì scorso, raccoglierà le competenze di due attuali direzioni del Tesoro, la VI dedicata agli «Interventi finanziari in Economia», e la VII, sulla «Valorizzazione del patrimonio pubblico», partecipate comprese che andranno in una direzione a sé. Al “vecchio” Tesoro, oggi guidato da Riccardo Barbieri Hermitte, resteranno quindi le competenze chiave su programmazione economico-finanziaria, Eurogruppo ed Ecofin, debito pubblico e regolamentazione del sistema finanziario. Il Dpcm accelera anche in vista della tornata di nomine primaverili delle società pubbliche, ma è solo il primo passo di un cammino che non si annuncia breve.