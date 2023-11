Ita-Lufthansa, operazione notificata alla Ue. In vista la cessione di slot a Linate

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La concentrazione Lufthansa-Ita, dopo mesi di discussioni, è stata finalmente notificata all’antitrust europeo, la Dg Concorrenza della Commissione Ue. L’operazione prevede l’ingresso di Deutsche Lufthansa nel capitale di Ita Airways con una quota del 41% per un valore di 325 milioni di euro.

Lufthansa e il rischio di rafforzare la posizione dominante

La notifica, riferiscono fonti vicine al dossier, è stata concordata con la Dg Concorrenza, dopo mesi di negoziati resi difficili soprattutto dall’ampia quota di mercato che il gruppo Lufthansa detiene già su alcune delle principali rotte europee. Implicitamente, significa che un primo compromesso è stato trovato. Secondo una fonte citata dall’agenzia Reuters, tra i rimedi proposti all’Antitrust europeo c’è la cessione da parte di Lufthansa di alcuni slot dagli aeroporti milanesi. In particolare a Linate c’è il rischio di rafforzare la “posizione dominante” su alcune tratte internazionali, tra cui proprio la destinazione Bruxelles. La preoccupazione della Commissione e delle compagnie concorrenti è anche per l’attività di feederaggio che il gruppo potrebbe effettuare dall’Italia verso gli hub di Lufthansa.

La notifica è in fase di registrazione e verrà presto pubblicata.

Lufthansa ha l’opzione per rilevare le restanti azioni Ita

L’accordo contiene anche opzioni che consentono a Lufthansa di rilevare le restanti azioni di Ita in un secondo momento. Una volta ricevuta l’approvazione, Ita Airways e Lufthansa inizieranno immediatamente la collaborazione a livello commerciale e operativo.

I tempi di Bruxelles

La Commissione Ue ora può aprire la sua indagine formale. La scadenza provvisoria per portare a termine la prima fase dell’analisi è il 15 gennaio 2024, ha reso noto un portavoce dell’esecutivo Ue. Stando alle norme comunitarie sulle fusioni, nella fase 1 Bruxelles ha 25 giorni lavorativi per analizzare l’operazione e arrivare al suo via libera. In caso di ulteriori chiarimenti o rimedi necessari per scongiurare turbamenti nel mercato interno, l’iter prevede ulteriori 90 giorni per l’esame. Possono poi essere concesse proroghe di 15 o 20 giorni lavorativi.