Mef, Rivera: fabbisogno 2021 ben inferiore a stime Nadef, costo medio raccolta al minimo storico 0,1%

«Nel 2021 abbiamo registrato un miglioramento davvero significativo del fabbisogno dello Stato, che risulterà decisamente inferiore anche alle stime della Nadef di pochi mesi fa». Lo ha detto il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, durante una conferenza stampa per la presentazione delle Linee guida sul debito 2022. Anche per il 2022 - ha anticipato Rivera - nonostante un deficit primario fino al 2024, si prevede «un ulteriore miglioramento del fabbisogno e quindi minor debito netto» e un rapporto debito/Pil anch’esso «in ulteriore discesa nei prossimi anni», grazie a un costo medio del debito «sensibilmente inferiore» alla crescita nominale.

Nel 2021 costo medio raccolta al minimo storico 0,1%

«Sul piano del costo medio della raccolta, nel 2021, si è toccato il minimo storico per la Repubblica Italiana, pari a 0,1%, dallo 0,59% nel 2020», ha continuato Rivera. Nel corso del 2021, attraverso la politica di emissione massa in pratica dal Tesoro, è stata anche allungata la vita media del debito italiano che è arrivata a 7,12 anni. Riguardo alla dinamica delle emissioni, Rivera ha segnalato che il 2021 si è chiuso «con volumi molto significativi rispetto ai livelli pre-pandemia e pari a 318 miliardi sul medio-lungo termine». L’ammontare è inferiore al livello del 2020 (369 miliardi) ma comunque più elevato rispetto alla media ante crisi (249 miliardi nel 2018 e 253 miliardi nel 2019).

Iacovoni, nel 2022 una o due emissioni BTp Futura, possibile BTp Italia

Nel 2022 il Tesoro ha in cantiere l’emissione di almeno un nuovo BTp Futura ed è «possibile» che anche il BTp Italia torni nuovamente ad essere offerto dopo lo stop del 2021. Lo ha annunciato Davide Iacovoni, capo della direzione del debito pubblico del ministero dell'Economia, nel corso della presentazione delle Linee guida per la gestione del debito pubblico nel 2022. «Confermiamo per il 2022 una emissione di BTp Futura e valuteremo se c'e' spazio per una seconda emissione», ha detto Iacovoni che ha definito «possibile» che torni ad essere offerto anche il BTp Italia.

Nel 2022, ha detto, c'è «un piccolo BTp Italia in scadenza ed è possibile che venga riaperto questo strumento anche se c'e' da gestire la questione dei tassi negativi». Per il BTp Italia, ha detto Iacovoni, è possibile che vengano messi a punto «accorgimenti» al fine di rendere appetibile questo strumento per il retail anche in un contesto di tassi reali negativi come quello attuale.

Rivera, emissioni 2021 giù a 478 miliardi fabbisogno meglio di stime

Rivera ha spiegato che il 2021 è stato sul fronte dei titoli di Stato un «anno ancora con volumi molto significativi rispetto alla media delle emissioni pre-crisi» ma anche con «un significativo miglioramento del fabbisogno, che risulterà anche inferiore alle stime della Nadef». Parlando di «prospettive incoraggianti pur in un contesto complesso» Rivera ha ricordato come l’anno che si sta per chiudere ha visto emissioni di titoli a medio-lungo termine per circa 318 miliardi e di Bot per 160 miliardi, valori «decisamente al di sotto» dei corrispettivi dati del 2020, che si è chiuso rispettivamente con emissioni per 369 e 182 miliardi. «Anche quest’anno - ha continuato Rivera - resta un ammontare superiore» alla media pre-Covid, con valori per il medio-lungo termine di 249 miliardi nel 2018 e di 253 miliardi nel 2019.