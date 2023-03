Mega ordine dall’Arabia Saudita per 121 aerei della Boeing

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mega ordina per Boeing dall’Arabia Saudita per 121 Boeing 787-Dreamliners da ripartire tra la compagnia di bandiera Saudia e il nuovo vettore appena lanciato Riyadh Air. Il contratto, secondo i prezzi di listino, è valutato 37 miliardi di dollari.

Il contratto su cui le parti hanno lavorato alla firma per oltre tre anni, prevede un ordine fermo per 78 velivoli e 43 opzioni. Il lancio della Riyadh Air da parte del fondo sovrano saudita, Saudi Arabia Public Investment Fund e la crescita di Saudia fanno parte di una più ampia strategia per diversificare la sua economia basata attualmente sul petrolio. L’Arabia Saudita spera di diventare un hub dell’aviazione globale e di attrarre 100 milioni di visitatori all’anno entro il 2030.

Un esempio di come i network sauditi potranno crescere è dato dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti che hanno creato compagnie aeree statali come Qatar Airways, Emirates e Ethiad, utilizzando la loro posizione geografica per diventare punti di collegamento chiave per i viaggi internazionali. Gli aerei oggetto degli ordini e delle opzioni sono velivoli «widebody» a lungo raggio e monteranno motori della General Electric. atteso un altro ordine con Airbus per A350 sempre a lungo raggio.

La nuova compagnia Riyadh Air, presentata lo scorso weekend, avrà un network complementare a Saudia ed entrambe con base all’aeroporto di Riyadh, King Khalid International Airport. Attualmente, Saudia copre un centinaio di destinazioni, di cui 30 nazionali e con il nuovo network saranno inseriti nuovi collegamenti con Europa, Nord America, Sud America, Asia e Africa per competere con le compagnie confinanti.

Gli ordini sauditi arrivano mentre la ripresa dei viaggi aerei sta spingendo la domanda di aerei: il mese scorso, Air India ha annunciato di aver firmato un accordo per un ordine di 220 aerei con Boeing e 250 con Airbus. Sia l’ordine di Air India, sia quello dell’Arabia Saudita sono tra i cinque più grandi di Boeing.