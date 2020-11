Mega yacht, la sosta in porto vale oro per il territorio La nautica professionale chiede più spazi per le barche sopra i 75 metri: un giorno di attracco genera 45mila euro. Le marine gestiscono 1.800 toccate l'anno di Raoul de Forcade

La richiesta di maggiori spazi per gli yacht arriva grazie anche ai dati forniti da uno studio sull'impatto economico del settore, di The European house-Ambrosetti. In un giorno di sosta una barca lunga più di 75 metri genera sul territorio di Genova (foto) oltre 45mila euro

La nautica professionale chiede più spazi per le barche sopra i 75 metri: un giorno di attracco genera 45mila euro. Le marine gestiscono 1.800 toccate l'anno

La nautica professionale a Genova presenta il conto del proprio valore economico sul territorio, pari a 369 milioni di euro in un anno, che appare, in proporzione, addirittura più sostenuto di quello del porto. Il settore chiede di essere tenuto in maggiore considerazione dalle istituzioni, nelle scelte da fare per la città, sottolineando la necessità di avere più infrastrutture e spazi dedicati, in particolare per ospitare gli yacht sopra i 75 metri di lunghezza.

La richiesta arriva - a valle di uno studio sull’impatto economico del comparto, di The European house-Ambrosetti - da Giovanni Costaguta, presidente dell’associazione Genova for yachting, forte del fatto che, secondo la ricerca, in un giorno di sosta una barca lunga più di 75 metri lascia sul territorio oltre 45mila euro.

L’associazione, nata nel 2017, riunisce oggi 50 realtà nei settori servizi, marine, cantieri, tecnologie e professionisti del comparto nautico. I soci che fanno parte della compagine, ricorda Costaguta, «hanno realizzato, l’anno scorso, un fatturato di 210 milioni. Le aziende, inoltre, occupano 475 persone, per un totale di 1.800 fornitori in Italia, circa mille dei quali in Liguria».

A livello di spazi, prosegue, «gli associati occupano solo il 2% circa di superficie del porto, ma le marine e i cantieri hanno gestito, nel 2019, oltre 1.800 toccate di yacht, e le agenzie hanno offerto i propri servizi a oltre 600 yacht, pari a più del 10% del numero degli yacht nel mondo; per un totale di 46.350 giorni complessivi di permanenza» di barche sul territorio.

Ben conscia del peso di questi numeri, l’associazione ha voluto esplicitarli con maggiore precisione, affidando a uno studio ad Ambrosetti, che ha analizzato e misurato le tipologie di spesa lungo tutta la filiera e, per la prima volta, ne ha quantificato l’impatto totale, creando anche un indice di misurazione, denominato Teei (Total equivalent economic impact) e riferito a un giorno di permanenza di uno yacht a Genova.