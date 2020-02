Megan Cope

Megan Cope è parte della tribù Quandamooka (North Stradbroke Island) nel Queensland sud-orientale. Le sue installazioni scultoree site specific, i suoi lavori video e i suoi dipinti indagano le questioni relative all'identità, all'ambiente e alle pratiche di mappatura. In galleria da Milani Gallery le sue opere oscillano tra Au$ 1.000– 75.000

Megan Cope, Yalukit Willam, 2015. (Synthetic polymer paint and indian ink on canvas. 81 x 55 cm.) dalla serie, After the Flood, 2015.

Courtesy the artist and Milani Gallery, Brisbane.