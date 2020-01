Meghan e Harry, Disney prima a investire sulla coppia. E parte l’asta al rialzo La Duchessa di Sussex non ha perso tempo: ancor prima di partire col marito per la vacanza lontano dalla famiglia reale, tutta riunita come tradizione a Sandringham, avrebbe registrato un audio per la casa cinematografica di Topolino di Simone Filippetti

Dicono che il castello di Cenerentola del cartone della Walt Disney e, di rimando, quello di cartapesta riprodotto a DisneyLand Parigi, sia stato ispirato alla fiabesca dimora del Re Ludwig II di Baviera in Germania. Quasi scontato che chi manda sullo schermo le favole di re e regine voglia aprire le porte del proprio castello a una principessa in carne ed ossa.



Il primo colpo della Megxit

Buckingham Palace è ancora scossa per il terremoto di Harry e Meghan, la Royal Couple che ha detto addio a Buckingham Palace per lanciarsi in una carriera da celebrity, ma la Duchessa di Sussex non ha perso tempo: è già stata ingaggiata dalla Disney. Il primo colpo della “Megxit” è già stato messo a segno. La voce che rimbalza in Inghilterra parla di una Meghan Markle che, ancor prima di partire col marito Harry per la famigerata vacanza lontano dalla famiglia reale, tutta riunita come tradizione a Sandringham, avrebbe registrato un audio per la casa cinematografica di Topolino.

A chi già storce già il naso per la deriva Ferragnez della (ex) coppia reale, arriva la giusta causa ad ammantare di bontà l'accordo commerciale: l'incasso della Disney sarebbe destinato alla fondazione Elephants Without Borders. Beneficenza o meno, il contratto con la multinazionale americana alimenta ancora di più la furia di Buckingham Palace. L'ingrata Megan, divenuta principessa solo grazie alle nozze con Harry, ha già un accordo commerciale che in teoria le è vietato, come a tutti gli Windsor. Ed è stato firmato ancor prima che la famiglia reale abbia autorizzato la loro “separazione”. Tutto sa di approssimazione e una certa faciloneria molto più americana che britannica.



Un futuro da testimonial milionari

Intanto, però, l'Affaire Disney dà ragione a chi nel mondo della pubblicità vede un futuro da milionari, come testimonial e influencer, per la coppia ribelle della monarchia inglese. «Oltre ad avere guadagnato una maggiore libertà – commenta Stella Romagnoli, direttore generale della IAA, l'Associazione Internazionale della Pubblicità,– riteniamo che con la mossa a sorpresa i due guadagneranno molto di più, grazie ai contratti pubblicitari».

La Disney è solo l'inizio di uno sfruttamento commerciale senza precedenti di un reale inglese, cosa che Harry e Meghan vedono come una Monarchia 2.0 al passo coi tempi; per tutti gli altri è uno svilire e svendere mille anni di istituzione e storia del paese. Ma ci sarebbero già agenzie pubblicitarie americane già pronte con un assegno a sei zeri, in particolare per Meghan. «Credo che a Hollywood siano già pronti a un'asta al rialzo». Il facile entusiasmo dello Showbiz si scontra però con il conflitto di interessi e con l'impossibilità, per legge non scritta, di ogni reale inglese di lavorare come un libero professionista (per questo esiste il Sovereign Grant, la super-diaria che spesa il “lavoro” dei sovrani”).