730, meglio detrarre solo gli importi del 2018

La detrazione, in presenza di un rimborso, è riservata solo alle due ipotesi in cui questo avvenga:

- per effetto di contributi che hanno concorso alla formazione della base imponibile;

- per effetto di premi di assicurazione non detraibili o di contributi non deducibili (risoluzione 35/E/2007).

Se il rimborso avviene nell’anno successivo (2019) il sistema propone la detrazione dell’intera spesa nel 2018, con rinvio a tassazione (quadro D) nell’anno successivo del rimborso. In questo caso conviene forzare il dato e detrarre solo l’importo netto nel 2018.