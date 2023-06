MeglioQuesto vola dopo i conti primo trimestre, si conferma trend piano al 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Meglioquesto vola a Piazza Affari e, con un rialzo superiore a 17 punti, è tra le migliori di giornata, con il FTSE MIB e l'All Share in aumento più contenuto. Il titolo della società, che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali, si è riportata ai livelli del 25 aprile scorso, riavvicinandosi alla soglia di un euro per azione. A fare da traino sono i conti del primo trimestre, che confermano il trend tracciato dal piano strategico 2023-2025 e che, in particolare, hanno visto salire i ricavi del 49,7% a 24,7 milioni di euro anno su anno, l'Ebitda del 44,1% a 3,9 milioni e il valore della produzione del 47,8% a 25 milioni di euro.

L'amministratore delegato Felice Saladini si è detto «estremamente soddisfatto dei risultati del primo trimestre 2023, dai quali emerge il trend che il gruppo ha tracciato per il prossimo triennio: la crescita sostenuta dei ricavi, la solida redditività e il miglioramento della posizione finanziaria netta», che si è attestata a 29,5 milioni di euro, in calo rispetto a 30,3 milioni al 31 dicembre 2022 per effetto di una più efficiente gestione operativa che ha determinato un impatto positivo. La società ha inoltre rafforzato l'assetto di governance, nominando il consigliere Alessandro Nitti presidente esecutivo del consiglio di amministrazione. Avrà deleghe anche in ambito di comunicazione, piano di sviluppo Esg e gestione dei rapporti con gli investitori e la comunità finanziaria. «Con la nomina di Alessandro rafforziamo l’impronta internazionale e la corporate governance di MeglioQuesto orientata a massimizzare il valore del gruppo per il mercato», ha detto Saladini, aggiungendo che «sarà inoltre rafforzato l’impegno nelle azioni Esg in cui l’azienda opera da tempo».