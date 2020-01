Meira Garneri - Val Varaita / Il must é la merenda piemontese

I ravioles di Meira Garneri - Val Varaita

Un’antica baita, lontano dai caroselli sciistici più affollati. Il luogo ideale per chi cerca pace. Siamo in Val Varaita, provincia occitana, qui domina il Monviso e tra gli alpeggi si possono ancora incontrare i Merens, i cavalli neri dei Pirenei. Il rifugio Meira Garneri conserva atmosfere e sapori del passato. Qui si possono gustare le tradizionali ravioles della valle (gnocchi alla toma) e la polenta con bagna cauda o selvaggina. Ma il vero must è la “merenda sinoira” alla piemontese, che come dice la parola stessa è una mezza cena: formaggi, salumi, acciughe al verde. Per concludere con un bicchiere di Genepy o Genzianella prodotti in malga con le erbe di montagna.