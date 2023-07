Melfi, accordo tra Stellantis e sindacati sul futuro produttivo del polo auto

«Come Regione Basilicata siamo pronti a fare la nostra parte, come abbiamo già comunicato sia al governo nazionale, in particolare al ministro Urso, che all’azienda, nelle varie interlocuzioni avute in questi ultimi mesi» ha sottolineato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L’auspicio è che l’investimento fatto per lo stabilimento di Melfi nel 1992 vada salvaguardato, aggiunge Bardi, che parla di «momento storico».

«Siamo dinanzi a una rivoluzione tecnologica senza precedenti e quindi la Regione Basilicata farà la sua parte per rendere lo stabilimento di Melfi sempre più competitivo, dato che oggi la concorrenza non è interna ma globale» ha concluso il presidente della Basilicata che ribadisce la contrarietà alla messa al bando dei motori termici e la richiesta all’Europa di «creare un fondo europeo apposito per gestire la transizione».

Al tema della competitività e della sostenibilità guarda l’accordo di transizione a cui sta lavorando il ministero, con Stellantis. e che dovrebbe definirsi entro la fine del mese, con incontri programmati con sindacati, Anfia e le sette regioni italiane che ospitano stabilimenti di Stellantis.





