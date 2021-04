Melfi si ferma per una settimana, cig e forniture a singhizzo per la fabbrica lucana

3' di lettura

Chiude dal 3 al 10 lo stabilimento Stellantis di Melfi. Nel polo in provincia di Potenza vengono prodotte le Jeep Renegade e Compass e la Fiat 500 x. Si tratta della fabbrica che da sola sforza la metà delle autovetture prodotte in media in Italia durante un anno. La fermata, insieme alla mancata introduzione del terzo turno di lavoro e ai persistenti problemi di fornitura dei semiconduttori, preoccupano le organizzazioni sindacali che denunciano pesanti riflessi sui salari dei lavoratori.

I numeri di Melfi

Secondo l’ultima rilevazione della Fim-Cisl, nei primi tre mesi del 2021 a Melfi sono state prodotte 63.805, il 29% in più rispetto al 2020, periodo comunque caratterizzato dal lockdown per l’allarme Covid-19. Nonostante questi risultati, restano una serie di problemi strutturali sul plant di Melfi, a cominciare dal mancato obiettivo della piena occupazione atteso per quest’anno.

L'inizio del 2021 avrebbe dovuto coincidere con la fine della cassa integrazione per i 7.200 lavoratori, con il riassorbimento dei 1.500 lavoratori in cig a rotazione da settembre 2018, dopo il fermo produttivo della Fiat Punto. Il terzo turno di lavoro sulla linea di produzione delle vetture ibride in realtà non è mai partito mentre si sono aggiunte fermate produttive dovute in parte giustificate in parte ai ritardi nelle forniture di semiconduttori e in parte per le flessione del mercato.

Gli investimenti in campo

Sul piano degli investimenti previsti nell’ultimo piano industriale di Fca, prima della fusione con Stellantis, per Melfi si attende il via per le nuove motorizzazioni ibride Mhev, che andranno sia sulla 500x che sulla versione Cabrio della 500x. Durante l’ultimo incontro dei sindacati con i vertici del Gruppo per l’area Enlarged Europe, sono stati confermati gli impegni finanziari in tutti gli stabilimenti italiani del Gruppo, che stanno vivendo una fase comunque delicata.

Per Melfi al momento non sono all’orizzonte nuovi modelli dopo l’avvio della produzione, l’anno scorso, di un secondo modello Jeep, la Compass. Preoccupano dunque i volumi attuali, non sufficienti a garantire la piena occupazione per tutti gli addetti dello stabilimento lucano.