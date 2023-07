Melluso avvia il rinnovamento: «Scarpe comode per tutte le età. E arriveremo negli Usa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Melluso, azienda calzaturiera napoletana nata nel 1945, si rinnova: cambia in parte il prodotto e allo stesso tempo avvia un'azione di rebranding per proporre di sé una immagine più giovane e alla moda. Per molti anni sinonimo di scarpa comoda per la donna non più giovanissima, Melluso da quest'anno propone un campionario rinnovato e guarda, oltre che al cliente storico, anche a una fascia di consumatori di età più bassa e gusti in linea.

«Dal logo alla scatola tutto assume un look moderno e alla moda che preserva la stessa qualità di sempre»: è Gabriele Melluso, retail manager e marketing dell'azienda a forte impronta familiare che racconta la trasformazione in corso. «Rimaniamo fedeli alla storicità dell'artigianato italiano - aggiunge -, con la voglia di proporre qualcosa di innovativo che si manifesti in tutto l'universo Melluso, dalle calzature agli accessori, dai negozi al mondo digital».

Il nuovo marchio Melluso

Insomma, si avvia un rinnovamento a 360 gradi. Si parte dal prodotto. «Da alcuni anni abbiamo cominciato a rinnovare il prodotto - racconta Melluso -, le vendite erano cresciute, poi sono fortemente calate negli anni del Covid. Dal 2021 ci siamo accorti che la domanda era cambiata, così abbiamo deciso di adeguarci. Preciso, la nostra scarpa resta comoda, ma con un nuovo stile, più alla moda, che la rende adatta a tutte le età». I nuovi programmi dell'azienda napoletana guardano anche ad altro. Ai 40 monomarca italiani, con una particolare concentrazione tra Lazio, Sicilia e Campania, se ne aggiungeranno altri, diretti o in franchising, soprattutto in centri storici e aree urbane di prestigio. E per la prima volta anche all'estero: Stati Uniti prima tappa. E poi l'e-commerce, che sarà fortemente incrementato, e sarà la migliore strada per aprire a Melluso le porte del mercato estero.

Il rinnovato negozio Melluso in Via Cola di Rienzo a Roma

Tutto ciò è in qualche modo sintetizzato nel nuovo marchio, lanciato nella primavera scorsa e oggi presente su alcune linee di calzature eleganti. Le forme tondeggianti del logo storico lasciano spazio a una geometria più elegante. Tre linee continue formano una grande “M”, simboleggiando i tre pilastri su cui si fonda l'azienda: design, materie prime, lavorazione artigianale. Il primo pilastro del nuovo logo è il design, che rappresenta l’attenzione di Melluso alla moda e alle ultime tendenze. Il secondo è rappresentato dalle materie prime, di qualità. Infine, la lavorazione artigianale, a cui viene riservata grande attenzione.

L'azienda, che nel 2022 ha fatturato 25 milioni e che punta ai 30 per l'anno in corso, con 130 dipendenti, anch'essi in crescita, trova la sua forza in una famiglia numerosa e compatta, di cui 23 sono i rappresentanti coinvolti, con l'arrivo dei primi esponenti della quarta generazione.