Meloni: nel 2023 una rivoluzione fiscale. Più titoli di Stato detenuti dagli italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

«Occorre rivoluzionare il rapporto tra fisco e contribuente e fare in modo che l’evasione si combatta prima ancora che si realizzi». Partendo da questa premessa il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, annuncia una «legge delega che toccherà tutti i settori della fiscalità» e che «metterà al centro anche i dipendenti e i pensionati, con misure ad hoc». Lo fa in una intervista al Sole 24 Ore di oggi che è occasione di bilancio dei primi 100 giorni di governo e di altre, importanti, anticipazioni su provvedimenti in arrivo.

A partire dalla volontà di «mettere al sicuro il nostro debito da nuovi shock finanziari», lavorando con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti «all’aumento del numero di italiani e residenti in Italia che detengono quote del debito».

Loading...

In politica estera la premier sottolinea anche che dal giorno del suo insediamento ha avuto più di 60 colloqui e incontri con capi di Stato e di Governo. «Nel mondo c’è tanta voglia di Italia e noi siamo pronti a rispondere a questa domanda».

Giorgia Meloni spiega quindi che «questo è un Governo politico scelto dai cittadini, sostenuto da una maggioranza politica e con un programma votato dagli elettori. Un governo che gli italiani hanno voluto per segnare una netta discontinuità con chi ci ha preceduto».

L’intervista completa sul Sole 24 Ore del 9 febbraio 2023