Meloni ad Algeri, il piano per far diventare l’Italia l’hub energetico dell’Europa

L’Algeria è cruciale nella strategia di approvvigionamento e diversificazione energetica per l’Italia: nel primo semestre 2022 il nordafricano è diventato il primo fornitore di gas naturale e a dicembre il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha dichiarato l’impegno preso con Roma per aumentare le forniture di gas dagli attuali 20 «ad almeno 35 miliardi di metri cubi». Il dossier energia è perciò al centro della visita ufficiale di Giorgia Meloni in corso ad Algeri, un appuntamento che rientra nella cornice del “Piano Mattei” per l’Africa, l’idea con cui la presidente del Consiglio mira a rendere l’Italia cerniera e ponte energetico naturale tra l’Africa e l’Europa.

Ed è iniziata con una tappa simbolica proprio al Giardino dedicato al fondatore dell’Eni e inaugurato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel novembre 2021 la seconda giornata di vista della presidente del Consiglio. Meloni è stato poi ricevuta dal presidente algerino Tebboune al palazzo presidenziale El Mouradia.

Descalzi: l’Italia azzererà import gas russo dal 2024/25

Per l’ad di Eni Descalzi, l’Italia potrà azzerare le forniture di gas russo «nell’inverno 2024/2025»: «Direi che continuando così le cose vadano nel verso giusto» ha detto a margine della visita della premier Meloni al Giardino Mattei ad Algeri. «Aggiorniamo gli accordi annualmente sulle quantità che sono state rispettate: sono stati dati più di 3 miliardi di metri cubi e altri 3 miliardi nel 2023 e poi altri ancora» ha detto l’ad di Eni. «Bisogna pensare che solo 2 anni fa l’Algeria dava all’Italia circa 21 miliardi, adesso ha dato 25, arriveremo a 28 miliardi l’anno prossimo e poi nel 24-25 supereremo ancora - ha aggiunto Descalzi -. È davvero un partner strategico che sta aiutando molto per l’Italia».

Italia hub energetico del Mediterraneo

Il progetto di Meloni di una collaborazione con i Paesi africani per rendere l’Italia un hub energetico del Mediterraneo non può che interessare l’Algeria, che dopo la guerra in Ucraina è diventata il primo fornitore di gas naturale dell’Italia passando da una copertura del 22% all’attuale 40% del fabbisogno energetico, allentando la dipendenza dal metano russo. Un progetto sul quale però Descalzi ha fatto notare: «Venendo tutto il gas dal Sud, se abbiamo un collo di bottiglia tra Campania, Abruzzo e Molise il concetto di hub è potenziale, non si entra in energia cinetica. È un grande potenziale che non si esprime».

Il sostegno algerino

«Vogliamo che l’Italia diventi un hub europeo del gas algerino. Uno snodo per altri Paesi Ue» ha detto ambasciatore algerino in Italia Abdelkrim Touahria al Messaggero, «ampliando la cooperazione ad altri fronti. Idrogeno verde, fotovoltaico, energie rinnovabili». E a proposito del “piano Mattei” pensato da Meloni ha assicurato che l’Algeria aiuterà « l’Italia ad avere una piazza in altri Paesi africani, dalla Nigeria al Sud Africa, dal Mali al Burkina Faso».