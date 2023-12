Meloni: all’Africa non serve l’elemosina ma competere ad armi pari. «Dall’Italia 100 milioni per aiuti ai Paesi poveri»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Una sostanziale parte del nostro progetto per l’Africa», il Piano Mattei, «che è basato sulla cooperazione con il continente africano, è diretto al settore agricolo. Ma il nostro scopo non è fare della beneficenza. L’Africa non ha bisogno di elemosina, ma di qualcosa di diverso: la possibilità di competere su un campo da gioco che sia equo. Dobbiamo aiutare questo continente a prosperare basandosi sulle sue risorse». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al vertice “Transforming Food Systems in the face of Climate Change” alla Cop28 in corso a Dubai. «Il continente africano ha il 65% delle terre arabili presenti al mondo, ciò implica che con una adeguata tecnologia e un adeguato addestramento possa soddisfare il proprio bisogno e la propria crescita economica».

Dall’Italia 100 milioni per aiuti ai Paesi poveri

L’Italia contribuirà con 100 milioni di euro al Fondo “Loss & Damage”, che consiste in aiuti ai Paesi più poveri e vulnerabili del mondo, in genere i più colpiti dal disastro climatico, sbloccato ieri nei negoziati della Cop28.

Non diamo cibo sano ai ricchi e sintetico ai poveri

«Siamo impegnati anche nell’incolumità alimentare: la nostra sfida è non solo garantire alimenti per tutti ma assicurare alimenti sani per tutti». Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla Cop28 di Dubai nel panel dedicato ai sistemi alimentari. La produzione alimentare non va considerata “come sopravvivenza” ma “mezzo per una vita sana». La ricerca «è essenziale” ma “non per produrre alimenti in laboratorio, magari andando verso un mondo in cui i ricchi possono mangiare alimenti naturali e ai poveri vanno quelli sintetici, con un impatto sulla salute che non possiamo prevedere, non è il mondo che voglio vedere».