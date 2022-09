Salvini: «Sì al sostegno militare all’Ucraina». Conte: «Campo largo è fuori dalle cose»

8:51 Letta: prioritaria la decontribuzione al Sud

«Dentro il nostro impegno per il Mezzogiorno voglio sottolineare il fatto che per noi la cosa principale è data dal lavoro al Sud: in particolare vogliamo rilanciare, stabilizzare e dare continuità al fatto che al Sud si possa assumere con detassazione e decontribuzione». Lo ha dichiarato a Taranto il segretario nazionale del Pd Enrico Letta presentando ’La Carta di Taranto, manifesto per il Sud e per le isole’. Questo «vuol dire - ha aggiunto - rendere possibile per il Mezzogiorno una possibilità di lavoro in più che oggi è assolutamente necessaria perché il lavoro al Sud non può essere un lavoro instabile, talmente marginale, deve essere rilanciato dando alle imprese una occasione di venire giù e di investire dando posti di lavoro». «E ovviamente questo - ha precisato Letta - passa attraverso l’impegno per le infrastrutture».