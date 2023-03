Meloni: sul Pnrr non vedo rischi, strumenti più efficaci del Mes. Sui biocarburanti auto la battaglia non è persa

«Il sistema bancario è stabile e solido»

Sul sistema bancario, «parliamo di un sistema i cui fondamentali sono stabili e solidi, non mi pare ci siano particolari preoccupazioni» ha assicurato la premier parlando a Bruxelles del sistema bancario europeo.

Strumenti più efficaci del Mes, come unione bancaria

Quanto alla materia del Mes «non va discussa a monte ma a valle e nel contesto in cui opera. Il riferimento alla governance economica non è fatto a caso, e anche ad altri strumenti, che sono più efficaci in questo momento. Stamattina abbiamo discusso di unione bancaria e in tema di backstop il Mes è una sorta di Cassazione, l’Unione bancaria sono il primo e il secondo grado. È un ragionamento che bisogna fare in un quadro complessivo».

Sui biocarburanti auto la battaglia non è persa

«La partita sui biocarburanti non è affatto persa» ha assicurato Meloni al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. «Stiamo dimostrando come anche i biocarburanti (la tecnologia sponsorizzata dal governo italiano, ndr) rispettino le emissioni zero: se una tecnologia risponde a quei target» che ci siamo fissati, «quella tecnologia può essere utilizzata»

«Nessuna tensione su nomine, lavoriamo con serietà»

Sulle nomine «non ci sono tensioni, anche su questo stiamo lavorando con molta serietà nonostante le ricostruzioni divertentissime che leggo ogni giorno. Lavoriamo guardando all’interesse nazionale e al merito delle persone» ha chiosato la premier Giorgia Meloni a Bruxelles.