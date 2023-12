Meloni a Bonomi: 12 miliardi per le imprese da revisione del Pnrr

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Presidente Bonomi, quando abbiamo approvato la manovra qualcuno ha detto non c’era la necessaria attenzione alle imprese: non c’era perché stavamo facendo il lavoro di revisione del Pnrr che avrebbe generato 12 miliardi per le aziende». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla firma dell’Accordo di coesione fra governo e Regione Lombardia alla Fiera di Milano Rho, rivolgendosi al presidente di Confindustria seduto in platea. Accompagnata dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, la premier è stata accolta dal governatore lombardo Attilio Fontana all’ingresso dei padiglioni

Pnrr, Meloni: liberati 12 miliardi per aziende

«Entro il 31 dicembre invieremo gli obiettivi della quinta rata» e grazie all’aver «rinegoziato il Pnrr, con l’inserimento anche del capitolo del REPowerEU» il governo può «contare su risorse che ci hanno permesso di risolvere le criticità», scegliendo «di concentrare le risorse su priorità mutate», ha detto ha presidente del Consiglio

Loading...

«A Rogoredo dal bosco della droga a bosco della musica»

Dal boschetto della droga al boschetto della musica. È la trasformazione che la premier Giorgia Meloni auspica per il quartiere milanese di Rogoredo, dove è previsto il campus del Conservatorio di Milano, secondo i progetti dell’Accordo di coesione firmato con Regione Lombardia. «Sono 13 progetti, risorse che non disperdiamo in mille rivoli ma concentriamo su grandi iniziative - ha spiegato Meloni -: il potenziamento della mobilità, con 68 milioni per i treni a idrogeno la riqualificazione urbana, con 435 milioni per la stazione di Cadorna; e poi c’è un pacchetto molto importante destinato al tema delle università, della ricerca e dell’istruzione, con i nuovi campus dell’Università di Milano, del Politecnico di Bovisa che sorgerà a Rogoredo, spesso nota alle cronache per il tema del boschetto della droga. È un progetto di rigenerazione urbana che può segnare la rinascita di Rogoredo, che magari potrà essere riconosciuto come il boschetto della musica».

Fontana: da accordo Coesione 1,2 miliardi per la Lombardia

«È un accordo molto importante. Ringrazio la presidente del Consiglio, il ministro Fitto e le rispettive squadre. Abbiamo collaborato in modo assolutamente corretto per realizzare questo accordo che comporta risorse per 1 miliardo e 200 milioni» ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana alla Fiera di Milano Rho. Come ha spiegato il governatore, di quelle risorse, «710 milioni sono per i nuovi interventi, 315 si riferiscono a cofinanziamenti di iniziative già previste nel nostro piano regionale e infine 185 milioni per l’acquisto di nuovi treni. Siamo riusciti tempestivamente a raggiungere un accordo che ci permette di sfruttare nel modo migliore tutte le fonti di finanziamento, quelle europee, quelle statali e quelle regionali».