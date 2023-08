Meloni domani a Caivano, minacce via social alla premier per il Reddito di cittadinanza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una serie di minacce social contro Giorgia Meloni, da parte di chi le contesta la stretta al Reddito di cittadinanza, fanno crescere a Palazzo Chigi l’allerta sul clima che potrà trovare la presidente del Consiglio domani nella sua visita a Caivano, il centro alle porte di Napoli teatro degli abusi su due ragazzine.

Su Facebook e Twitter le intimidazioni

«Io ti consiglierei stai a casa stanno com e pazz e rimaste 160mila famiglia senza Rdc senza spesa. sei sicura che tornerai a casa?», scrive su Facebook S.B., una donna di Caserta che vive a Napoli, e sotto il suo post si accavallano commenti contro la premier, con auguri di morte o quello, aggiunto dal profilo di un laboratorio artigianale napoletano, di andare via «qualche ammaccatura così capisce i guai che ha fatto». Su Twitter, poi, c’è chi la accusa di fare «l’ennesima passerella», e consiglia agli abitanti di Caivano di «accogliere la pescivendola Meloni con pomodori marci x aver levato l RdC a quella fascia di popolo che vive precariamente in quelle zone...». Lunedì a Napoli ci sono stati momenti di tensione durante la manifestazione per il reddito di cittadinanza, un corteo a cui hanno partecipato centinaia di persone.

Reazioni unanimi in difesa della premier

«Le minacce di morte ricevute via social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sono tollerabili. Messaggi di intimidazione, di istigazione all'odio e alla violenza non devono trovare alcuni spazio in una democrazia e troveranno sempre la più ferma condanna da parte di tutto il Partito democratico», dichiara in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. «Le intimidazioni indirizzate alla presidente Meloni sono gravi e inaccettabili. Esprimo a Giorgia Meloni la piena solidarietà, mia personale e dell'intero Movimento 5 Stelle». Così all’Adnkronos il leader del M5S Giuseppe Conte, riguardo alle minacce social indirizzate alla premier alla vigilia della visita a Caivano. «Come Movimento continueremo a lavorare costantemente affinché le contestazioni e le critiche non sconfinino mai nell’odio, nella intolleranza e nella violenza, ma trovino risposte in politiche più attente ai bisogni di tutti i cittadini, con particolare riguardo a coloro che vivono condizioni di particolare difficoltà, emarginazione e disagio sociale».