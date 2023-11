Meloni alla Cancelleria tedesca, si collega con Scholz al G20

Ascolta la versione audio dell'articolo

Atterrata in mattinata a Berlino, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta alla Cancelleria federale, dove è stata accolta da Olaf Scholz. È prevista la partecipazione congiunta della premier e del cancelliere tedesco al ’Virtual G20 Leaders Summit’, che dovrebbe iniziare a breve. La presidente del Consiglio parteciparà, assieme ad alcuni ministri, al vertice intergovernativo Italia-Germania, in cui sarà firmato un Piano d’azione per il rafforzamento della cooperazione bilaterale e in ambito europeo. Meloni, al suo arrivo all’aeroporto di Berlino-Brandeburgo, è stata accolta dall’ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio.

Il Business Forum

Il summit si svolge alla Cancelleria tedesca, da dove alle 13 la premier si collegherà alla riunione virtuale del G20. Al vertice parteciperanno sette ministri italiani (Esteri, Interno, Difesa, Economia e Finanze, Imprese e Made in Italy, Lavoro e Università) e altrettanti tedeschi. Nel programma della giornata anche un Business Forum con le principali aziende italiane e tedesche, aperto e concluso da Meloni e dal premier tedesco Olaf Scholz. A seguire gli incontri bilaterali fra i due capi di governo e quelli tra i vari ministri, prima della firma del Piano e le dichiarazioni congiunte alla stampa di Meloni e Scholz.

L’agenda

Il vertice si concluderà con una sessione plenaria, durante la quale i due leader e i ministri riferiranno degli esiti dei rispettivi colloqui. Al centro dei lavori, a quanto si apprende, vi saranno tutti i principali aspetti della cooperazione bilaterale (politica, economica ed energetica), in ambito europeo (migrazione, tematiche economiche e allargamento dell’Unione) e internazionale (guerra di aggressione russa all’Ucraina, conflitto tra Israele e Hamas e crisi africane).

Le nuove regole del patto di stabilità

La premier Giorgia Meloni è accompagnata da mezzo governo, a partire dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che in Germania avrà un confronto con il suo omologo tedesco Christian Lindner dopo aver incontrato a Parigi il collega francese Bruno Le Maire. Su questa triangolazione si snoda buona parte delle chance di arrivare a un’intesa sulle nuove regole del patto di stabilità e crescita entro la fine dell’anno.