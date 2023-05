Meloni in Cdm, Schlein a Portella della Ginestra: il 1° maggio della politica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Primo Maggio di governo per Giorgia Meloni. Primo Maggio di memoria per Elly Schlein. Il premier riunisce alle 11 il Consiglio dei ministri per varare il decreto Lavoro con cui, tra l’altro, verrà ridimensionato il reddito di cittadinanza. La segretaria del Pd è invece in Sicilia, a Portella della Ginestra, per ricordare la strage del Primo maggio 1947, quando 11 persone vennero uccise e altre ventisette ferite dalla banda di Salvatore Giuliano.

La Russa in Sicilia

In Sicilia anche il presidente del Senato, Ignazio la Russa, per deporre una corona di fiori ai piedi della stele in memoria dei caduti sul lavoro, a Paternò, in provincia di Catania (la sua città di origine). Fra le iniziative di Palazzo Madama, c’è anche una pagina web speciale - con link sull’home del Senato - per celebrare il Primo Maggio attraverso immagini e parole che ripercorrono le tappe del dibattito che si svolse in Assemblea Costituente, quando vennero formulati gli articoli della Carta in materia di lavoro.

Mattarella e l’allarme sul precariato

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invece anticipato l’appuntamento con la festa dei Lavoratori, visitando sabato il distretto della meccatronica di Reggio Emilia, da dove ha lanciato l’allarme contro il precariato, definendolo un «sistema che stride con le finalità di crescita e di sviluppo».

Schlein a Portella della Ginestra

Questo Primo Maggio inciampa nella campagna elettorale per le amministrative che, entro la fine del mese, chiameranno al voto i residenti di quasi 800 Comuni, fra cui diciassette capoluoghi, da Brindisi a Brescia, da Pisa ad Ancona. La segretaria del Pd Schlein, impegnata in una serie di comizi in Sicilia, da Ragusa a Siracusa e Catania, ha lanciato un duro attacco al decreto sul lavoro che sarà varato dal Consiglio dei ministri proprio nel giorno della Festa dei lavoratori: «È una provocazione insopportabile. Ruba il futuro alle prossime generazioni ed è una sentenza di condanna alla precarietà» ha detto la segretaria del Pd intervistata alla Stampa. Se la vigilia è elettorale, per Schlein il Primo maggio è di memoria: “Abbiamo fatto la scelta di essere al Portella della Ginestra - ha detto a Ragusa -, per ricordare la barbara uccisione delle lavoratrici e dei lavoratori che lottavano per i loro diritti». Il programma prevede corteo e deposizione di una corona di fiori al Sasso Barbato, che fu il luogo della strage.

Anche per il presidente del M5s, Giuseppe Conte, sono giorni di tour elettorale. «Per il Primo Maggio - accusa il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte su Repubblica - la Meloni ha organizzato una sceneggiata che costerà caro ai lavoratori già poveri e sottopagati».