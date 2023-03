Meloni al Colle, lungo colloquio con Mattarella: in agenda Pnrr e appalti

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Una lunga conversazione svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione». Fonti del Quirinale definiscono così l’incontro a pranzo tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio, Giorgia Meloni. Un colloquio programmato, in agenda, anche alla luce del Consiglio europeo della settimana scorsa, e non fissato all'ultimo minuto, benché la stampa non ne fosse a conoscenza, aggiungono a palazzo Chigi, confermando che si è trattato di un confronto «molto positivo». Più lungo del previsto, tuttavia, tanto da far saltare la presenza del premier a Udine -per la chiusura della campagna elettorale di Massimiliano Fedriga a governatore-: Meloni ci sarà ma in collegamento.

Particolare attenzione al Pnrr

Mattarella e Meloni hanno affrontato un ampio «giro d'orizzonte» per il punto sull’azione del Governo e sui lavori del Parlamento». Particolare attenzione naturalmente è stata riservata al dossier Pnrr, dopo il mese ‘supplementare' concesso da Bruxelles all'Italia. Più volte il Capo dello Stato ha sottolineato che «il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un appuntamento che l'Italia non può eludere» e che quindi «non possiamo permetterci di perdere questa occasione». Di qui l’invito «per tutti», rimarcato da ultimo la settimana scorsa, a «mettersi alla stanga». A Palazzo Chigi, nel condividere quanto questo tema sia centrale per il Paese, parlano di una «cooperazione virtuosa» con il Colle, così come sugli altri dossier, vale a dire costi dell’energia, codice degli appalti e questione migranti, in «un'ottica di governo di lungo periodo», vale a dire «fine legislatura».

Meloni: cose false sul fisco, noi condoni non ne facciamo

Da sottolineare che Meloni nella rubrica social “Gli appunti di Giorgia” ha sottolineato che nel decreto bollette «c’è anche una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le norme penali, si è fatta molta confusione, l’opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario penale, è falso, noi condoni non ne facciamo». «Con la tregua fiscale - ha aggiunto - è prevista la rateizzazione e adeguiamo questa norma stabilendo che il processo rimane sospeso fino a quando l’agenzia delle entrate non dice che le rate le stai pagando regolarmente».

«Riforma appalti per fare opere combattendo le ruberie»

«Nell’ultimo consiglio dei ministri abbiamo approvato la modifica del codice degli appalti altra grande e importante riforma attesa da tempo: la finalità è banale, fare le opere, bene, in modo accettabile combattendo le ruberie ma senza bloccare all’inifito quello che c’è da fare». Così la premier Giorgia Meloni nella rubrica social, aggiungendo: «La soglia per gli appalti» senza gara a 150mila euro è norma «del governo a guida 5s di Conte e confermata dal governo Draghi. Abbiamo solo confermato e reso stabile una norma che altrimenti sarebbe cessata nel 2023».

Meloni: "Italia ha pagato mancanza visione, invertiremo tendenza"

«Fondi sanità, intollerabili certe scene pronto soccorso»

La premier, a proposito del pacchetto sanità contenuto nel decreto bollette, ha rivendicato anche che il governo ha stanziato oltre un miliardo di euro per limitare l’impatto del payback e per rafforzare i pronto soccorso perché scene di degrado, abbandono, confusione che a volte vediamo non sono tollerabili, abbiamo deciso di aumentare gli stipendi e gli straordinari per i medici del pronto soccorso»