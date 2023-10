Mattarella: attuare Pnrr, più importante del piano Marshall. Meloni: Comuni decisivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Oggi è il tempo della prova di dare piena attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza.Tante risorse, tanti progetti costituiscono nel loro insieme un’occasione storica per il Paese, con la mobilitazione di importi ingenti, addirittura superiori a quelli del provvidenziale e mitico “Piano Marshall” nel dopoguerra. Si tratta di un grande, decisivo contributo per innovare e migliorare l’Italia e l’Europa nella capacità produttiva, nella sostenibilità dello sviluppo futuro, nella coesione sociale». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando 40esima assemblea dell’Anci a Genova.

«Comuni come Pronto soccorso, spesso senza risorse»



«Ai Comuni - ha detto Mattarella - è chiesto, spesso, di intervenire come pronto soccorso, di decidere in fretta, senza avere certezza delle risorse necessarie ad affrontare le emergenze, con i Sindaci in prima linea. È il caso delle calamità naturali. È caso di flussi migratori di dimensioni non previste. Il vostro lavoro, il lavoro della comunità degli amministratori locali, si fa sempre più complesso e impegnativo».

Mattarella: preoccupa scarsa affluenza voto, no a scorciatoie



«I Comuni - ha aggiunto il Capo dello Stato - sono il primo banco di prova della vitalità di una democrazia e sarebbe un errore privilegiare scorciatoie su questo terreno. Proprio la vitalità che caratterizza il rapporto tra le persone e i Comuni indica che va perseguita con ostinazione la strada del sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini, elemento certamente non secondario di legittimazione. Anche per contrastare la preoccupante tendenza al disimpegno elettorale».

Meloni: Comuni decisivi per Pnrr, 40 miliardi di interventi

Nel suo intervento in video la premier Giorgia Meloni ha detto: «Non posso non partire dal ruolo» dei sindaci «nella messa a terra del Pnrr», i comuni sono «soggetti attuatori di una molteplicità interventi che valgono 40 miliardi complessivamente, una quota molto consistente che richiede uno sforzo non indifferente per far fronte alle tante criticità. Non è stata una sfida facile per nessuno e se siamo riusciti a ottenere risultati importanti lo dobbiamo soprattutto al lavoro che abbiamo portato avanti insieme, il ruolo dei comuni è stato decisivo e il governo è riconoscente».

Decaro: su Pnrr per un momento incrinata fiducia istituzioni

Ma sul tema il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, sottolinea: «Questa delle opere pubbliche da realizzare con i fondi del Pnrr sembra che sia un duello tra i sindaci e il Governo. Ma così non è. È stata però una doccia fredda apprendere la volontà di spostare i soldi europei da programmi che interessano i comuni. C’è stato un momento in cui la fiducia istituzionale si è incrinata. Ci siamo sentiti sul banco degli imputati pur sapendo di avere fatto di più e meglio degli altri». Lo ha detto nel corso del suo discorso per la assemblea dei sindaci a Genova.