Meloni: concorso esterno? Mi concentrerei su altre priorità. Nordio: con la premier perfetta sintonia

«Sul tema del concorso esterno io comprendo benissimo sia le valutazioni che fa il ministro Nordio, sempre molto preciso, sia le critiche che possono arrivare, però mi concentrerei su altre priorità». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine della visita al Parco archeologico di Pompei.

Nordio: con Meloni perfetta sintonia

A stretto giro è arrivata la presa di posizione di Nordio: «Con la premier siamo e siamo sempre stati in perfetta sintonia. Il problema del concorso esterno è essenzialmente tecnico e mira semmai a rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata. Ma la sua revisione non fa parte del programma di governo”. Lo dice il ministro della Giustizia Carlo Nordio sottolineando che “le ricostruzioni fantasiose e talvolta maligne su nostri ipotetici dissidi sono vani tentativi di minare la nostra risolutezza nel portare a compimento le riforme sulla giustizia, secondo il mandato ricevuti dagli elettori, e sulle quali non vacilleremo e non esiteremo”.

Presente a via d’Amelio

«Io non sono mai mancata alle commemorazioni di via D’Amelio e non mancherò neanche quest’anno». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni lasciando il sito archeologico di Pompei. Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi che Meloni potesse non partecipare al ricordo, proprio per evitare tensioni con i magistrati sulla riforma del concorso esterno in associazione mafiosa. «Molti sanno perché ho cominciato a fare politica, io lo ricordo molto bene», ha aggiunto al termine della visita insieme al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione dell’inaugurazione del collegamento Frecciarossa Roma-Pompei.

Le tensioni nella maggioranza

Nei giorni scorsi, Nordio aveva fatto capire di non essere intenzionato a cedere sul concorso esterno in associazione mafiosa, mettendo sul piatto anche la legge di separazione delle carriere:«La stessa parola concorso esterno è un ossimoro. Perché o si è dentro o si sta fuori e concorrere dal latino vuole dire stare dentro. Non significa non punire alcune attività commesse stando fuori dall’associazione criminale, senza concorre agli obiettivi dell’organizzazione, ma ciò va fatto con una norma certa ad hoc. Attualmente non abbiamo calendarizzato la proposta della separazione delle carriere. Probabilmente la porteremo nella prossima riunione di maggioranza, che sarà prima delle vacanze estive», aveva detto il ministro. Bisognerà vedere come si muoverà la maggioranza, divisa tra l’ala più garantista composta da Forza Italia e Lega, e quella più vicina alla magistratura (Fdi, nelle cui fila, peraltro, Nordio è stato eletto).

Ronzulli (FI): appoggio a Nordio, anche sul concorso esterno

«Il nostro appoggio al ministro Nordio è senza riserve, senza se e senza ma. Peraltro il concorso esterno è un reato che c’è solo in Italia e che non ha motivo di esistere. O si è mafiosi o non lo si è, o si concorre, e quindi si è mafiosi, oppure no. Poco importa che il contributo venga dall’esterno. C’è una riforma che deve andare avanti nell’interesse dei cittadini, per un processo giusto sia in ambito civile sia penale. Noi non vogliamo uno scontro con la magistratura ma l’intervento riformatore va fatto». Così la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli a Omnibus su La7.