Meloni e il voto delle comunali: il centrodestra conferma la sua forza, avanti sulle riforme

L’intervento di Meloni

Meloni arriverà all'Harpa concert Hall di Reykjavík nel pomeriggio attorno alle 17 (ore 19 in Italia), poco prima dell'inizio dei lavori. Ci saranno cinque tavole rotonde in contemporanea. La premier italiana interverrà a quella dedicata al contrasto alle sfide derivanti dai nuovi diritti umani emergenti. L’indomani Meloni volerà direttamente in Giappone per partecipare al G7 di Hiroshima. In uno di questi due appuntamenti internazionali si troverebbe tenere anche il vertice con il presidente francese Macron annunciato nei giorni scorsi dall’Eliseo.

Loading...