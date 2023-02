Meloni: sarò a Kiev prima del 24 febbraio, aiuti all’Ucraina fino a quando necessario. Scholz: con l’Italia intesa su sicurezza e difesa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Siamo due nazioni legate da un rapporto bilaterale esteso a quasi tutti i settori, un partenariato con una forte interconnessione economica, due economie complementari. La nostra cooperazione è fondamentale per soluzioni europee su temi complessi in questi tempi, penso al prossimo Consiglio europeo su Ucraina e la competitività del sistema economico europeo». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Berlino, a fianco del Cancelliere tedesco Olaf Scholz durante il bilaterale Italia-Germania. «C’è una forte sintonia tra Italia e Germania» che hanno lavorato per sostenere «l’autodifesa di Kiev» e «continueremo a farlo finche quando sarà necessario» ha aggiunto Meloni che sarà in Ucraina «prima del 24 febbraio».

Accordo Italia-Francia: Samp-t in Ucraina in primavera



Nelle stesse ore una nota del ministero della Difesa informava che il sistema di difesa antiaerea Samp-T di fabbricazione italo-francese sarà consegnato all’Ucraina «nella primavera del 2023». Nel pomeriggio c'era stto quanto afferma dopo un colloquio telefonico che si è tenuto nel pomeriggio tra il ministro Difesa Guido Crosetto e il ministro francese delle Forze armate Sébastien Lecornu nel quale sono stati definiti i dettagli tecnici per l’invio del sistema missilistico che «consentirà all’Ucraina di difendersi dagli attacchi dei droni, missili e aerei russi».



Loading...

Scholz: migrazione sfida europea

«Cara Giorgia la tua visita qui dimostra che Italia e Germania sono partner stretti nell’Europa e nell’Alleanza atlantica» ha detto il cancelliere tedesco che ha sottolineato come la sfida migrazione va affrontata insieme nell’Ue: «Sulla migrazione sono convinto che sia una sfida che possiamo superare in Europa solo assieme. È importante che ci adoperiamo per un sistema comune di asilo sulla base dei nostri valori della democrazia e dei diritti dell’uomo, con un giusto equilibrio fra responsabilità e solidarietà» ha detto Scholzi. «Chi non ha diritto deve poter tornare al proprio paese di origine. Deve anche esser chiaro che ci devono essere vie legali per entrare nell’Ue perché abbiamo bisogno di forza lavoro in Europa».

Sulla posizione migratoria, ha ribadito Meloni, c’è la «necessità di operare per evitare il traffico di esseri umani e di intercettare i flussi prima del loro arrivo». «Con la crisi in atto - aggiunge - si deve focalizzare che la questione migratoria è una questione di sicurezza. Chi conosce le dinamiche del Sahel, ad esempio, sa che c’è la presenza di persone che possono far diventare questa dei migranti un’arma».

«Vedo una intesa in politica estera e della sicurezza» ha spiegato Scholz. «Italia e Germania sostengono l’Ucraina nella difesa contro l’aggressione della Russia e siamo determinati e compatti con gli Stati Nato nell’appoggiare l’Ucraina».