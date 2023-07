Meloni: descritta come un mostro, rispondo con risultati. Non ho ancora deciso sulla Via della Seta

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Sono stata descritta come un mostro che non sono. Non c’è nulla che voglio dire a coloro che mi criticano. L’unico modo in cui mi piace rispondere è con i risultati: stiamo crescendo di più delle altre economie, abbiamo un livello alto di occupazione stabile, di occupazione femminile. Le cose stanno andando bene». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un’intervista a Fox. «Non ho ancora deciso» sulla Via della Seta, ha aggiunto, «è qualcosa di cui dobbiamo parlare in Italia. Il paradosso è che siamo l’unico paese dentro la Belt and Road Initiative ma non siamo quello» con i maggiori scambi.

Con Biden incontro aperto, discussione molto buona

Con Joe Biden, ha spiegato, «abbiamo avuto un incontro aperto e lungo. Abbiamo discusso a lungo in un momento in cui le cose intorno a noi sembrano cambiare. Ci sono stati temi bilaterali, ma si è parlato anche di crisi globali. La discussione è stata molto buona, sono contenta». Meloni ha così risposto all’intervistatrice Maria Bartiromo che le chiedeva dello scetticismo iniziale del presidente Usa nei suoi confronti («Pensa che qualcosa sia cambiato?»). «Sono sicura che qualcosa sia cambiato - ha risposto la presidente del Consiglio -, come è accaduto per altri leader nel mondo. Sono stata descritta come un mostro che non sono».

L’Italia ha fatto molto per l’Ucraina

Per quanto riguarda invece l’Ucraina, Meloni ha ricordato che «l’Italia ha fatto molto» per il Paese: l’Europa è quella che pagando di più per questa guerra in Ucraina in termini di prezzi dell’energia e delle materie prime.

Presidenza italiana? Riflettere su errori globalizzazione

«Ci sono degli errori che abbiamo fatto nella globalizzazione - ha ricordato Meloni -. Avevamo pensato che il libero commercio senza regole avrebbe risolto i nostri problemi, redistribuendo la ricchezza e democratizzando Paesi che sono meno democratici dei nostri: non è successo. E sistemi che erano non democratici sono involuti istituzionalmente. E hanno guadagnato spazio nel mondo. E ora sono più forti e noi più deboli, perché non controlliamo le nostre catene di approvvigionamento». La premier ha così risposto a una domanda sugli orientamenti della prossima presidenza italiana del G7 e si è ricollegata al lavoro svolto nell’ultimo summit in Giappone.



Dobbiamo combattere i trafficanti di migranti

Infine, il tema delle politiche di gestione dei flussi migratori. «Dobbiamo combattere i trafficanti» di migranti, ha ribadito Meloni. «Queste organizzazioni stanno diventano sempre più potenti. Non possiamo consentire alla mafia di decidere chi arriva nei nostri paesi».