Meloni sul dl migranti: «Obiettivo è eliminare la protezione speciale»

La premier Giorgia Meloni ha parlato in un punto stampa durante la visita in Etiopia, giudicando «ottimo» il bilancio della missione: «C’è voglia di Italia» ha detto la presdente del Consiglio italiana che ha toccato diversi punti rispondendo alle domande.

Dl migranti, «obiettivo è eliminare la protezione speciale»

Parlando delle modifiche al dl migranti ha detto: «Io ho come obiettivo l’eliminazione della protezione speciale, perché si tratta di un’ulteriore protezione rispetto a quello che accade al resto di Europa. C’è una proposta di maggioranza nel suo complesso, non è un tema su cui ci sono divergenze. È complessa ed è normale che ci siano diversi emendamenti».

La risposta di Schlein: una vergogna abolirla

«Penso che sia una vergogna cercare di nuovo di far pagare sulla pelle delle persone più fragili l’incapacità di questo governo di costruire delle politiche migratorie, stanno cercando di far tornare i decreti sicurezza di Salvini anche su aspetti come quelli dell’abolizione della protezione umanitaria su cui per altro c’erano state criticità sollevate dalla Corte costituzionale» ha commentato la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di una iniziativa elettorale a Siena a sostegno della candidata a sindaco del centrosinistra Anna Ferretti.

«Su Uss ci sono anomalie, occorre fare chiarezza»

Rispondendo, invece, sul caso Uss: «Sicuramente il fatto è abbastanza grave, mi riservo quanto torno di parlarne col ministro Nordio per capire bene come sono andate le cose, sicuramente ci sono anomalie. La principale anomalia credo sia la decisione della corte di appello di tenerlo ai domiciliari con motivazioni discutibili e di mantenere la decisione anche quando c’era una decisione sull’estradizione: quindi credo che il ministro abbia fatto bene ad avviare un’azione disciplinare e quindi bisogna fare chiarezza».

«Partito unico di centro-destra? Conta camminare insieme»

«Io sono sempre stata convinta che la pluralità anche all’interno del centrodestra sia un arricchimento più che un problema. Il punto è la volontà di camminare insieme, quella volontà io la vedo fermo restando quella volontà ci sono anche sfumature diverse, questo è più facile oggi farlo con i partiti, quello che succederà domani nessuno è in grado di dirlo».