Meloni: domani bilaterale con Scholz, focus sui migranti

Con Olaf Scholz «abbiamo un bilaterale domani, ci siamo sentiti in questi giorni, sarà un’occasione per ragionare su come fare passi in avanti sulla dimensione esterna soprattutto». Lo ha annunciato Giorgia Meloni arrivando al vertice della Cpe (Comunità politica europea) a Granada in Spagna

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi a margine del Vertice della Comunità Politica Europea di Granada un incontro con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Meloni ha confermato il continuo e convinto sostegno a 360 gradi del Governo italiano alle autorità ucraine per la difesa delle infrastrutture critiche e per le esigenze di Kiev in vista della stagione invernale finché sarà necessario e con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta, duratura e complessiva.

Meloni: tutta l’Ue deve credere in cooperazione con Africa

«L’Italia vuole che ci sia un approccio non paternalista» per l’Africa «ma abbiamo bisogno di un’Europa che ci crede nel suo complesso» ha detto Meloni arrivando al vertice della Cpe. E ha aggiunto: «Credo che il presidente tunisino Saied, con cui ho un buon rapporto, abbia parlato innanzitutto alla sua opinione pubblica, quello che ha detto lo comprendo. La Tunisia ha un problema che non è diverso dal nostro c’è una immigrazione illegale anche da loro»,

«Sui migranti siamo tutt’altro che isolati in Ue»

E ancora: «Sono soddisfatta, siamo tutt’altro che isolati. La percezione sta evolvendo verso la tutela dei flussi legali»

«Presto norma su governance sul piano Mattei»

E ancora: «Siamo a un punto d’arrivo con una norma sulla governance relativa al piano Mattei per l’Africa che a novembre presenterò naturalmente in Parlamento»