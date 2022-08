Meloni: «Fieri della fiamma, sul presidenzialismo sceglieranno gli elettori» - Pd, centrale il tema del lavoro

9:26 Ancora polemiche sul presidenzialismo

Ancora polemiche sul presidenzialismo. Silvio Berlusconi si è detto «indignato e amareggiato» per le «mistificazioni da parte della sinistra delle mie parole sul presidente Mattarella». Ieri il segretario del Pd, Enrico Letta, ha presentato il programma per le elezioni: diritti e lavoro al centro ma anche Ue, democrazia e partecipazione. Letta ha poi diffuso un video in tre lingue per la stampa internazionale, per ricordare «le pericolose alleanze europee di Giorgia Meloni».