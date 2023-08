Meloni fissa i paletti agli alleati, taglio del cuneo e natalità le priorità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche se ha evitato di pronunciare la parola “rigore” il messaggio che Giorgia Meloni ha rivolto ai suoi colleghi di governo nella prima riunione post vacanze del Consiglio dei ministri è eloquente: la congiuntura è tutt’altro che rosea, le risorse che abbiamo sono poche e non possiamo permetterci di sprecarle. Bisogna restare «con i piedi saldi a terra», tagliare quello che abbiamo ereditato e riteniamo non in linea con il nostro programma come avvenuto con il reddito di cittadinanza e soprattutto scegliere le priorità.

Le Europee e la presidenza del G7

Una su tutte la conferma del taglio del cuneo fiscale (servono circa 9 miliardi) che mette soldi in più nelle buste paga e i sostegni alle famiglie anche per contrastare il preoccupante calo demografico. Insomma niente riduzione di tasse né riforma delle pensioni e tantomeno tagli delle accise sui carburanti con buona pace di Matteo Salvini. Ridotta all’osso è questa la sintesi dell’intervento della premier. Un intervento politico in vista di due appuntamenti decisivi: le Europee e la presidenza del G7. Prima ancora però c’è un passaggio delicatissimo ovvero il confronto con Bruxelles sulle nuove regole di bilancio che più o meno direttamente influiranno sulla manovra.

Evitare uscite scomposte

Il ministro dell'Economia l’ha detto apertamente: l’entità delle coperture sarà influenzata da variabili «internazionali ed europee» facendo esplicito riferimento al nuovo Patto di stabilità. Un confronto che difficilmente – ha confermato lo stesso Giorgetti – si concluderà entro la fine dell’anno imponendo una ulteriore negoziazione sul periodo transitorio che sulla carta ancora prevede il ritorno del vecchio Patto. Una ragione in più per evitare uscite scomposte in ordine sparso che lascino intendere un prossimo assalto alla diligenza.

Le spinte interne alla maggioranza

Ma è un obiettivo che non è detto sia unanimemente condiviso. Lega e Forza Italia hanno bisogno di recuperare consensi rispetto al loro maggiore alleato e cioè Fratelli d’Italia. I risultati delle Europee sono destinati ad influire sui rapporti di forza all’interno dell’esecutivo e sulle possibili alleanze a Bruxelles per il prossimo quinquennio. Le uscite di Salvini sempre più ricorrenti non solo sul caro carburanti ma soprattutto sul fronte sbarchi ne sono la conferma. Il leader della Lega ha già avviato la campagna elettorale e punta sul suo vecchio cavallo di battaglia. Meloni lo sa bene tant’è che ha invitato i «ministri competenti» (oltre all’Interno lo stesso Salvini che dai Trasporti dirige la Guardia costiera) a un maggiore coordinamento che sarà guidato direttamente da Palazzo Chigi.

Il 6 settembre primo vertice

La manovra però resta il fronte più caldo. Se infatti la pressione migratoria dipende da fattori esterni, le scelte sulla manovra saranno imputabili direttamente al Governo e alla sua maggioranza. Una responsabilità che la premier rivendica («la legge di Bilancio è la più politica delle leggi») intestandosi le priorità a partire appunto dalla conferma del taglio del cuneo e del sostegno alle famiglie. E gli alleati? Quale “bandierina” potranno sventolare Salvini e Tajani per evitare di venire fagocitati dalla premier? Il punto politico è questo e a breve avremo le risposte. La prossima settimana, il 6 settembre, si terrà un primo vertice di maggioranza con ministri e capigruppo. Poi dopo la trasferta di Giorgetti a Santiago de Compostela (15-16 settembre) per un vertice con gli altri ministri dell’Economia europei arriverà entro il 27 la Nadef con il quadro macroeconomico da cui si potrà ricavare la portata della legge di Bilancio.