Meloni al G7 ricuce con Macron, conferma gli impegni con Zelensky e chiede più sostegno sull’Africa

Giorgia Meloni lascerà in anticipo il summit di Hiroshima. La notizia rimbalza in sala stampa, alimentata da fonti della Presidenza giapponese. Palazzo Chigi non conferma ancora ufficialmente ma domani mattina, quando inizierà la sessione conclusiva dei lavori, appare certo che Meloni sarà già in volo. Ritiene necessario rientrare per seguire da vicino l'emergenza alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana e preparare il Consiglio dei ministri di martedì mattina, che varerà alcuni provvedimenti in materia.



Diplomazia dei bilaterali

Anche nella seconda giornata del G7 Meloni ha avuto diversi incontri a margine delle sessioni di lavoro, sfruttando le pause e la diplomazia dei bilaterali informali per procedere su più tavoli. Il più atteso, e sensibile, quello con il Presidente francese, Emmanuel Macron: un tête-à-tête per portare avanti il percorso di disgelo dopo le tensioni tra Roma e Parigi delle ultime settimane. Sui temi dell'incontro, nessuna comunicazione ufficiale da parte italiana ma filtra soddisfazione per l'esito.

Il confronto con Zelensky

Meloni ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky: è stata l'occasione per ribadire il sostegno totale di Roma, visto che domani la premier non parteciperà alle sessioni finali del summit, che vedranno entrambe la partecipazione del leader ucraino. A proposito dell'incontro con Meloni, Zelensky ha scritto su Telegram: «È importante proseguire il dialogo tra Ucraina e Italia in materia di relazioni bilaterali. Si è discusso della difesa e del sostegno politico all’Ucraina da parte dell’Italia e dei primi risultati della visita in Italia, avvenuta il 13 maggio. È necessario migliorare le nostre capacità di difesa aerea, compreso l’addestramento dei nostri piloti».

La solidarietà di Biden

A margine dei lavori del G7, c’è poi stato un breve dialogo con Joe Biden: il presidente degli Stati Uniti ha espresso le sue condoglianze a Meloni per le vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, con «parole di sostegno, solidarietà e conforto», secondo quanto riportato da fonti italiane.

Tunisia e Fmi

Passando ai lavori del summit, Meloni stamattina ha lanciato una proposta agli altri leader: esprimere il sostegno anche in occasione di questo G7 per l'adesione dell'Unione Africana al G20. Ha anche parlato della Tunisia, denunciando la situazione difficilissima, il rischio default, stigmatizzando la rigidità del Fondo monetario internazionale e chiedendo, viceversa, un approccio pragmatico verso un Paese la cui crisi può avere conseguenze dirompenti anche sul fronte migratorio. In un'altra sessione Meloni ha affermato che il Partenariato per le infrastrutture e gli investimenti (Pgii), «è un modo concreto, intelligente e serio per cooperare con un approccio non predatorio». Il Pgii è da molti osservatori considerato come l'alternativa targata G7 alla Via della Seta.