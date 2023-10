Meloni-Giambruno, parla la collega di Mediaset. E il Codacons tira in ballo lo stalking

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre Giorgia Meloni è al Cairo per il summit per la pace, in Italia continua a tenere banco la sua storia (finita) con Andrea Giambruno. E’ stata la stessa premier, ieri, a dare notizia che la sua storia con il conduttore televisivo è finita, di fatto dopo i fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia. Una notizia che ha creato non poco dibattito e molta curiosità.

«La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra». Ha scritto la Meloni in un post su Twitter. Mentre Mediaset ha chiarito che il giornalista si è autosospeso per una settimana dalla conduzione di “Diario del giorno”, in accordo con la direzione della testata. La decisione in attesa che l’azienda faccia le sue valutazioni.

Giambruno, parla Simona Branchetti

Oggi a parlare è una delle colleghe di Giambruno, Simona Branchetti, giornalista di Mediaset, che in una intervista al quotidiano La Repubblica ha detto: «Due colleghi non possono neanche andare a mangiare una pizza insieme che si monta subito un caso. Giambruno e io siamo amici da dieci anni: in qualche occasione ci siamo frequentati anche con Giorgia, da molto prima che lei diventasse presidente del Consiglio. Chi lo conosce sa che è un burlone, che scherza con tutte. Io non c’entro niente e voglio essere lasciata fuori».

La Branchetti ha aggiunto: «Ci conosciamo da tanto tempo, lavoriamo nella stessa azienda e siamo andati spesso a pranzo insieme, anche con amici comuni: un gruppo consolidato col quale di tanto in tanto ci si vede. Non c’è mai stato nulla da nascondere - afferma - Quindi, uscire una sera per una pizza è una cosa normale». E ha poi aggiunto: «In azienda si sa che è un burlone, un ragazzo sopra le righe, che utilizza espressioni colorite. Nessuno si è scandalizzato nel vederlo scherzarecon le ragazze della sua squadra. Da qui a creare un mostro ce ne corre. Detto questo, quelle frasi sono volgari e inappropriate».

Gelmini: molte donne si riconoscono in situazione Meloni

«Nella situazione di Meloni si possono riconoscere molte altre donne, le separazioni sono sempre passaggi dolorosi. E l’operato del Presidente del Consiglio lo si valuta da ciò che fa o meno per l’Italia, non dalla sua vita privata». Lo ha detto la deputata di Azione Mariastella Gelmini in un’intervista al Messaggero. «A me interessa capire cosa farà il governo Meloni ad esempio per il Servizio sanitario nazionale, se il nostro Paese ratificherà il Mes o se riuscirà a rispettare tutte le scadenze per vincere davvero la sfida del Pnrr. Da questo giudicheremo l’azione dell’esecutivo. E poi chi conosce Giorgia Meloni sa che è una donna forte, risoluta e lo ha dimostrato anche in questa vicenda. Da madre capisco bene anche il tentativo di voler fare da scudo ad una figlia piccola», ha sottolineato l’ex ministro.