Meloni: «Nessun timore sul BTp, l’economia italiana è solida»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Se sono preoccupata del rendimento dei Btp? «No, non sono preoccupata. L’economia italiana è solida e credo che il Governo sta spendendo le risorse in modo serio e che ciò sia compreso anche all’estero». Così la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Granada dove si trova per il Consiglio europeo informale

Nel bilancio Ue servono più fondi per l’Africa

«Io sono assolutamente d’accordo a dare nuove risorse non al capitolo migratorio ma all’Africa, noi con l’Africa dobbiamo costruire una partnership completamente diversa dal passato». Interpellata sulla posizione della Germania a riguardo, Meloni spiega che Olaf Scholz sostiene la strategia di cooperazione con i Paesi nordafricani per contrastare la migrazione. «La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea. La migrazione irregolare deve essere affrontata immediatamente e con determinazione», è scritto nella dichiarazione del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, allegata al testo finale del vertice di Granada dopo che Polonia e Ungheria hanno posto il veto sul capitolo migranti. «Non permetteremo ai contrabbandieri di decidere chi entra nell’Ue. Continueremo ad attuare in modo efficace e rapido tutte le nostre decisioni».

Loading...

Germania d’accordo su strategia italiana in Tunisia

Il cancelliere tedesco Scholz «è consapevole che la strategia italiana è l’unica che può essere efficace: a me ha detto che bisogna andare avanti con questo lavoro in Tunisia». La premier riferisce dell’unanimità registrata sulla linea dell’esecutivo. «Tutti ci dicono che il lavoro con Tunisi deve essere replicato con altri Paesi del Nord Africa e non solo».

Apostolico, legittimo chiedersi se c’è pregiudizio

«È legittimo chiedersi se qualcuno che partecipa a manifestazioni su quel tema, nel momento in cui decide, lo faccia con un pregiudizio o meno». Meloni non manca di dire la sua sulla vicenda interna che vede al centro Iolanda Apostolico, la giudice che non ha convalidato il trattenimento di quattro tunisini e finita nelle polemiche per aver partecipato a una manifestazione di protesta contro le politiche sull’immigrazione al tempo di Salvini ministro dell’Interno. «Salvini non mi ha parlato del video ma la polemica» sul presunto dossieraggio è «strumentale». «Era una manifestazione pubblica» e la giudice era lì, non c’è niente di «occulto».

Migranti, Meloni: giudice Catania? Legittimo pensare pregiudizio

«Se tu partecipi ad una manifestazione legale e lo rivendichi, stai là col tuo volto in prima fila, che dossieraggio è? Che poi uno possa dire e segnalare “può essere che nelle decisioni ci sia un pregiudizio” mi pare effettivamente legittimo», sottolinea Meloni. Rivolgendosi poi ai giornalisti la premier ha aggiunto: «Mi pare che anche voi nella vostra onestà intellettuale ve ne rendiate conto».