Meloni: incontro di Parigi politicamente sbagliato. Cambio di passo sui migranti

«Sono molto contenta dei risultati ottenuti dall’Italia in questo Consiglio europeo, sono soddisfatta di importantissimi passi avanti fatti su alcune materie particolarmente delicate». Così, a consuntivo della riunione del Consiglio europeo chiusa nella notte, la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles. Nelle parole della presidente del Consiglio il documento prodotto dal vertice Ue «è una grande vittoria per l’Italia».

Cambio di passo sui migranti, ora è problema Ue

Nell’ambito del dossier immigrazione vengono rivendicati i passi in avanti fatti su spinta del governo. «Si è stabilito un principio, si cambia approccio, che è molto diverso da quello degli ultimi anni. L’approccio messo nero su bianco parte da una frase che mai si era riusciti a mettere: l’immigrazione è un problema Ue e ha bisogno di una risposta Ue». Il Consiglio europeo, a quanto effettivamente si legge nelle conclusioni adottate, «invita la Commissione a mobilitare immediatamente ingenti fondi e mezzi dell’Ue per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture di protezione delle frontiere, dei mezzi di sorveglianza, compresa la sorveglianza aerea, e delle attrezzature. In tale contesto, il Consiglio europeo invita la Commissione a finalizzare rapidamente la strategia europea di gestione integrata delle frontiere». Inoltre riconosce le specificità delle frontiere marittime, anche per quanto riguarda la salvaguardia delle vite umane, e sottolinea la necessità di una cooperazione rafforzata per quanto riguarda le attività di ricerca e salvataggio e, in tale contesto, prende atto del rilancio del gruppo di contatto europeo ad hoc.



Flessibilità sui fondi in conclusioni del vertice

«Sette o otto» le proposte italiane recepite nelle determinazioni del summit. Una di queste era la possibilità «di una flessibilità sui fondi esistenti». Poi, scandisce la premier, «abbiamo chiesto che nella futura discussione sul Patto di stabilità si tenesse conto del fatto se i cofinanziamenti nazionali messi in campo impattano sul rapporto deficit/Pil. Siamo riusciti a inserire questo elemento: nella riforma del Patto si tenga conto delle decisioni prese», circa gli aiuti di Stato. In chiave generale, «la posizione italiana sulla materia economica è pienamente entrata nelle conclusioni del vertice». Chiedere più flessibilità non significa «che prendiamo i fondi di coesione e li mandiamo da un’altra parte, in altre Regioni. Il punto è capire se si possa costruire uno spazio fiscale che ci consente di concentrare risorse su priorità che oggi abbiamo, segnatamente la competitività delle imprese». E comunque «sono stata molto chiara anche sulla Commissione, sulle pari condizioni delle nostre aziende. Saranno fondi di coesione, fondi del Pnrr, ma è evidente che quello che fanno gli altri dobbiamo farlo anche noi».

A Zelensky ribadito il sostegno di Italia ed Europa

Capitolo guerra. «L’Ue ritiene di restare al fianco di Kiev con tutti gli strumenti necessari. Ieri a Volodymyr Zelensky ho ribadito la nostra piena disponibilità, ma era importante che al di là degli stati lo facesse il Consiglio europeo nel suo complesso». Nel dettaglio, aggiunge Meloni, «la posizione dell’Italia è estremamente chiara e coerente sull’Ucraina con un impegno a 360 gradi che riguarda il fronte finanziario, militare e civile e a Zelensky con cui ho parlato ho ribadito questo». Presto potrebbe aver luogo un viaggio nel Paese. «Zelensky tiene alla nostra presenza a Kiev e mi ha nuovamente invitato, stiamo vedendo come organizzare». Quanto al dibattito interno, in risposta a una sollecitazione Meloni dice «avrei preferito che Zelensky fosse stato presente a Sanremo». «Mi dispiace più che altro che si sia creata una polemica: non è mai facile far entrare la politica in una manifestazione come Sanremo, anche se poi ci entra sempre».

L’incontro a Parigi politicamente sbagliato

Non poteva non far capolino nelle domande dei giornalisti l’incontro all’Eliseo tra Macron e Scholz con Zelensky che ha mosso una sensibile reazione da parte italiana. «Non è facile per nessuno di noi gestire la questione Ucraina con l’opinione pubblica, quello che noi facciamo lo facciamo perché è giusto ma forse non è la cosa migliore sul piano del consenso. Quello che era giusto era la foto dei 27 con Zelensky, anticipare la compattezza con una riunione a Parigi era politicamente sbagliato. Il tema non era stare nella fotografia e io non ho condiviso» la scelta.