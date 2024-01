Meloni: «Lettera Mattarella su ambulanti non resterà inascoltata. Sui balneari lavoriamo a norma di riordino. Punto a taglio della spesa. Mes strumento obsoleto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

«La crescita italiana è stimata superiore alla media europea. Non sono per aumentare le tasse. Punto al taglio della spesa pubblica. Confido che lungo questo anno si possa essere ragionevoli e immaginare una riduzione dei tassi di interesse. Il mio obiettivo è confermare le misure che abbiamo adottato nella manovra di bilancio di quest’anno». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione della conferenza stampa con i giornalisti.

Sull’accordo sul Patto di Stabilità, «sono soddisfatta almeno in parte. Chiaramente non è il Patto che avrei voluto io». Quanto alla decisione del parlamento di non ratificare la nuova intesa sul Mes, il presidente del Consiglio ha ricordato: «Sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità mi sono rimessa all’Aula, mai stata maggioranza parlamentare. È uno strumento obsoleto, lo dimostra reazione mercati a nostro no». Sulla partita per le europee, e il rapporto con gli avversari, la leader di Fdi ha assicurato: «Mi impegno volentieri ad un confronto con Schlein. Credo sia normale, giusto che il presidente del consiglio dei ministri si confronti con il leader dell’opposizione prima della campagna elettorale per le elezioni europee. Non mi sono mai sottratta non lo farò stavolta».

Loading...

Sul rinnovo delle concessioni degli ambulanti e l’appello del Capo dello Stato Sergio Mattarella: «Non rimarrà inascoltato». E sull’altro nodo, quello delle concessioni balneari, «lavoriamo a norma di riordino, necessario confronto con Ue».

Meloni ha aperto il suo intervento chiarendo: «Ho poche cose da dire. La prima è farci gli auguri di buon anno. Un anno che ci vedrà tutti molto impegnati. Un anno complesso con scadenze importanti: le elezioni europee, la presidenza italiana del G7. Farò la mia parte perché facciate al meglio il vostro lavoro: non mi aspetto altro che rispetto ma certo non sconti. Non c’era alcun intendimento da parte mia di scappare dalle domande dei giornalisti».

Dopo esser slittata due volte per le condizioni di salute della premier, la conferenza stampa del presidente del Consiglio che sarebbe dovuta essere “di fine anno” - appuntamento tradizionale organizzato dall’Ordine dei giornalisti e stampa parlamentare - si svolge oggi, giovedì 4 gennaio, presso l’aula dei gruppi parlamentari della Camera. Una conferenza stampa che non è più di bilancio dell’anno appena concluso, ma di scenario a 360 gradi sulle sfide che attendono l’Italia e l'esecutivo Meloni nel 2024.